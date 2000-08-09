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Раздел: Мир  
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Власти Болгарии временно закрыли большинство пляжей

Власти Болгарии временно закрыли большинство пляжей Причиной стал недавний смертельный инцидент на пляже.

На выходных 11-12 августа на пляжах черноморского побережья Болгарии опасное подводное течение затянуло двух детей и мужчину в море. Они погибли. После трагедии почти на всех болгарских пляжах введен временный запрет на купание, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.

Местные спасатели предупреждают туристов о опасности так называемого "мертвого волнения" – подводного течения, которое затягивает от берега в открытое море.

В субботу, 11 августа, четверо болгарских детей от 12 до 15 лет, несмотря на сильное волнение на море, пошли купаться в районе города Шабла на севере черноморского побережья Болгарии.

Только один из них смог выбраться из воды на берег. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружить троих ребят не смогли. В воскресенье тела двух из них выбросило на пляж, поиски еще одного ребенка продолжаются.

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На пляже города Бургас, на юге побережья, в воскресенье было обнаружено тело мужчины, который также стал жертвой "мертвого волнения". Его личность пока не установлена. Спасатели призывают граждан соблюдать правила безопасности.
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 Теги: Болгария, пляжи

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Сегодня, 01:27 » Автор: Евгений Шевченко
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