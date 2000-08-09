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Раздел: Мир  
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Стало известно, что случилось с альпинистами после крушения вертолета в Таджикистане

Стало известно, что случилось с альпинистами после крушения вертолета в ТаджикистанеВсе альпинисты, которые были в вертолете, который потерпел крушение в Таджикистане, живы, они разбили временный лагерь.

Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, передает Белта, передает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.

"По предварительной информации, все альпинисты, которые были на борту вертолета, сейчас живы и находятся в самостоятельно установленном ими временном лагере. Среди пассажиров есть один гражданин Беларуси", - сказал пресс-секретарь.

Он добавил, что компетентные ведомства Таджикистана проводят спасательную операцию.

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Ранее сообщалось, что в Таджикистане вертолет Ми-8 с тремя пилотами и 13 иностранными альпинистами на борту врезался в гору. По неподтвержденным данным, на борту находились граждане Беларуси, Испании и России.
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 Теги: Таджикистан, альипинсты, вертолет, крушение, горы

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Сегодня, 15:59 » Автор: Алена Шимко
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