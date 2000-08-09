ООН оценила число оставшихся боевиков ИГ

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Коалиция нанесла авиаудары по ИГИЛ в Сирии и Ираке Авиация США и союзников нанесла 20 авиаударов по позициям боевиков "Исламского государства" в Ираке и Сирии.