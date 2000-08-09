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Раздел: Мир  
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ООН оценила число оставшихся боевиков ИГ

ООН оценила число оставшихся боевиков ИГ В Афганистане число террористов ИГ оценивается в 3,5-4,5 тыс. человек.

В Сирии и Ираке остаются от 20 до 30 тысяч террористов Исламского государства, несмотря на разгром группировки.

Об этом говорится в докладе специалистов по контролю за исполнением санкций ООН, пишет Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.

Общее число боевиков ИГ в Сирии и Ираке примерно одинаково распределено между двумя странами.

В докладе отмечено, что финансовые поступления ИГ истощаются, хотя террористы продолжают получать средства от эксплуатации нефтяных месторождений на северо-востоке Сирии. Также почти полностью прекратился приток иностранных бойцов.

В то же время отток иностранных боевиков из рядов ИГ в регионе оказался ниже ожидаемого, указали эксперты.

Также от 3 до 4 тыс. членов ИГ действует в Ливии. Еще 250-500 человек присутствуют в Йемене вместе с 6-7 тыс. боевиков Аль-Каиды.

Кроме этого, активность ИГ замечена в африканском регионе Сахель, особенно на границе Мали и Нигера. Как утверждается в докладе, у ИГ "есть стратегическое намерение распространиться в центральной и южной части Сомали".

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Ранее о победе над Исламским государством в Ираке и Сирии говорили президенты США Дональд Трамп, России Владимир Путин и Ирана Хасан Рухани.
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 Теги: ООН, ИГ

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Вчера, 23:24 » Автор: Едгар Букмирза
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