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Раздел: Мир  
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В Китае эвакуировали более 200 тысяч человек из-за тайфуна

В Китае эвакуировали более 200 тысяч человек из-за тайфуна Также были отозваны рыболовецкие суда.

Из-за тайфуна «Яги», обрушившегося на восточное побережье Китая, эвакуировали более 200 000 человек, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Громадське.

В целом речь идет о 204 949 человек в 10 городах, включая Тайчжоу, Чжоушань и Вэньчжоу.

Также около 21 000 рыболовецких судов отозвали обратно в порт.

Ожидается, что тайфун принесет сильные дожди.

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Однако, двигаясь по направлению к центральной части страны, они ослабнут.
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 Теги: Китай, тайфун

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Сегодня, 08:51 » Автор: Евгений Шевченко
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