В Китае эвакуировали более 200 тысяч человек из-за тайфуна

Также были отозваны рыболовецкие суда.



Из-за тайфуна «Яги», обрушившегося на восточное побережье Китая, эвакуировали более 200 000 человек, сообщает



В целом речь идет о 204 949 человек в 10 городах, включая Тайчжоу, Чжоушань и Вэньчжоу.



Также около 21 000 рыболовецких судов отозвали обратно в порт.



Ожидается, что тайфун принесет сильные дожди.



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Однако, двигаясь по направлению к центральной части страны, они ослабнут. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Из-за тайфуна «Яги», обрушившегося на восточное побережье Китая, эвакуировали более 200 000 человек, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Громадське В целом речь идет о 204 949 человек в 10 городах, включая Тайчжоу, Чжоушань и Вэньчжоу.Также около 21 000 рыболовецких судов отозвали обратно в порт.Ожидается, что тайфун принесет сильные дожди.Однако, двигаясь по направлению к центральной части страны, они ослабнут.



