Раздел: Мир
В Китае эвакуировали более 200 тысяч человек из-за тайфуна
Также были отозваны рыболовецкие суда.
Из-за тайфуна «Яги», обрушившегося на восточное побережье Китая, эвакуировали более 200 000 человек, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Громадське.
В целом речь идет о 204 949 человек в 10 городах, включая Тайчжоу, Чжоушань и Вэньчжоу.
Также около 21 000 рыболовецких судов отозвали обратно в порт.
Ожидается, что тайфун принесет сильные дожди.
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Однако, двигаясь по направлению к центральной части страны, они ослабнут.
Из-за тайфуна «Яги», обрушившегося на восточное побережье Китая, эвакуировали более 200 000 человек, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Громадське.
В целом речь идет о 204 949 человек в 10 городах, включая Тайчжоу, Чжоушань и Вэньчжоу.
Также около 21 000 рыболовецких судов отозвали обратно в порт.
Ожидается, что тайфун принесет сильные дожди.
Читайте также: В Польше провели массовую эвакуацию из-за найденных бомб
Однако, двигаясь по направлению к центральной части страны, они ослабнут.
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