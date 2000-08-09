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Стало известно, в какой европейской стране граждане наиболее предприимчивы

Стало известно, в какой европейской стране граждане наиболее предприимчивы

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