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Раздел: Мир  
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В Пентагоне объяснили, для чего создают космические войска

В Пентагоне объяснили, для чего создают космические войскаПо словам главы Минобороны, США не могут игнорировать потенциальные угрозы для американских спутников.

Космические войска необходимы США для защиты американских спутников от наступательных вооружений России и Китая. Об этом заявил во вторник министр обороны США Джеймс Мэттис в ходе своего визита в Бразилию, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.

Глава Пентагона в своем выступлении неоднократно подчеркнул, что Штаты не планируют размещать оружие в космосе, однако подчеркнул важную роль, которую играют спутники не только в военных операциях, но и в мировой экономике.

Мэттис сообщил, что в январе 2007 года Китай наземной ракетой уничтожил один из своих метеорологических спутников. По мнению главы Пентагона, Пекин сделал это, чтобы продемонстрировать Вашингтону свои возможности.

"Мы прочитали это послание Китая, что они могут уничтожить спутник в космосе. С тех пор наши разведывательные службы наблюдали за тем, как другие страны, в том числе Россия, развивают свои наступательные возможности в космосе", - сказал Мэттис. По словам главы Минобороны, США не могут игнорировать потенциальные угрозы для американских спутников. "Так что это реальность", - сказал он.

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"Мы не ничего не развязываем. Мы говорим, что сможем защитить наши спутники в космосе. В то же время, если кто-то попытается атаковать с использованием военных средств, мы не будет безучастно взирать на это. У нас нет планов милитаризовать космическое пространство. Однако в случае необходимости мы будем защищаться в космосе", - подчеркнул он.
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 Теги: Пентагон, США, космические войска

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Сегодня, 09:45 » Автор: Алена Шимко
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