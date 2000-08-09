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Раздел: Мир  
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Британец умер, прыгнув в свой день рождения со скалы

Британец умер, прыгнув в свой день рождения со скалыИнцидент произошел на острове Ибица, на одном из пляжей которого 24-летний молодой человек развлекался с друзьями.

На острове Ибица скончался 24-летний турист, который отмечал вместе с друзьями свой день рождения, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Молодой человек с компанией находился в курортном городе Сан-Антонио-Абад. В честь праздника он решил прыгнуть со скалы, однако ударился головой о камни.

В итоге друзьям пришлось вытягивать его из воды. Прибывшие на место спасатели не смогли откачать британца.

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Сообщается, что смерть наступила в результате остановки сердца.
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 Теги: Ибица, турист, день рождения, смерть

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Сегодня, 15:44 » Автор: Алена Шимко
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