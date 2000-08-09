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Раздел: Мир  
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Дания построит забор вдоль границы с Германией: названа причина

Дания построит забор вдоль границы с Германией: названа причинаВысшее руководство Дании вынесло окончательное решение по вопросу строительства 68-километрового забора вдоль государственной границы с ФРГ.

Детальную информацию передает Хроника.инфо со ссылкой на frontnews.eu.

«Цель возведения забора - защитить датские приграничные свинофермы от набегов немецких диких кабанов, которые могут быть переносчиками африканской чумы свиней».

Оппозиционные политики Дании неоднократно заявляли, что мера не сработает, а скорее, нанесет вред дикой природе. Экологи страны утверждают, что строительство забора нанесет вред миграции диких животных и птиц (в первую очередь, оленей, волков, лис, журавлей и проч.).

Строительство стены обойдется Дании в 11 миллионов евро. Забор по границе с Германией пройдет с запада на восток - от Ваттового моря до фьорда Фленсбург. Ограждение должно быть закончено к декабрю 2019 года.

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Вспышки африканской чумы свиней неоднократно фиксировали в Эстонии, Латвии, Литве и Польше. Примечательно, что в ФРГ вспышек этого заболевания не было. Так как автомобильные и железнодорожные магистрали, пересекающие границу Дании и Германии, останутся на участке возведения забора открытыми, дикие животные смогут спокойно и неоднократно пересекать территорию государств.
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 Теги: Дания, Германия, граница, забор

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Сегодня, 17:10 » Автор: Алена Шимко
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