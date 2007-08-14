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Раздел: Мир  
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Во Франции жара сыграла на руку виноделам

Во Франции жара сыграла на руку виноделамВиноделы Франции в 2018 году рассчитывают на рост объема и качества продукции, по отношению к 2017 году.

“Жара нынешнего лета оказала благоприятное влияние на ожидаемый урожай винограда”, – говорят виноделы французского региона Лангедок-Руссильон, передает Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

В то же время, прошедшей весной дожди позволили виноградникам перенести нынешнюю засуху, говорят производители французского вина.

Напомним, что в прошлом году, виноделы Франции собрали рекордно низкий урожай винограда по причине длительной засухи.

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Также отметим, что украинские виноделы наращивают объемы реализации своего вина за границу. По итогам пришлого года этот показатель вырос на 46%.
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 Теги: Франция, вино, урожай, аномальная жара

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Сегодня, 17:35 » Автор: Алена Шимко
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