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Раздел: Мир  
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Морская пехота Мексики нашла десятки тонн наркотиков

Морская пехота Мексики нашла десятки тонн наркотиков Наркотические вещества были зарыты в глубокой яме.

Находку обнаружили бойцы морской пехоты ВМФ Мексики на двух складах в сельской местности, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Относящийся к метамфетаминам наркотик был закопан в яме глубиной четыре метра в бочках и мешках.

В ходе разведывательной операции морские пехотинцы также нашли нарколабораторию.

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Как отмечает газета, эта партия наркотиков стала одной из крупнейших в истории Мексики. Власти считают, что изъятый наркотик принадлежал картелю Синалоа.
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 Теги: Мексика, наркотики

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Сегодня, 08:59 » Автор: Евгений Шевченко
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