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Раздел: Мир  
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Эрдоган анонсировал крупнейший проект в истории Турции

Эрдоган анонсировал крупнейший проект в истории Турции В стране построят новый канал, который станет альтернативой Босфору.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности страны к строительству в этом году нового канала протяженностью 43 км, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.

Он должен стать альтернативой перегруженному проливу Босфор, связывающему Черное и Средиземное моря через Мраморное.

По словам Эрдогана, он занимается активной работой по подготовке строительства канала "Стамбул".

"По обеим сторонам канала будут построены два новых города. Это самый крупный проект в истории Турции, представляющий стратегическое значение для страны. Мы готовы к его реализации", - сказал Эрдоган.

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Об этом он заявил в ходе своего выступления на съезде возглавляемой им правящей партии справедливости и развития Турции.
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 Теги: Турция, Босфор

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Сегодня, 00:30 » Автор: Евгений Шевченко
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