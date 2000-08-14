В Египте будут штрафовать за посещение сайтов

Страна приняла новое законодательство.



Теперь могут быть заблокированы любые сайты, которые считаются угрозой для национальной безопасности или экономики.

Президент Египта Абдуль Фаттах аль-Сиси подписал новый закон, который ужесточит контроль над интернетом, сообщает



По новому законодательству о киберпеступности, могут быть заблокированы любые сайты, которые считаются угрозой для национальной безопасности или экономики.



Любой, кто будет признан в посещении таких сайтов, может получить штраф или тюремное заключение.



Власти заявляют, что такие меры необходимы для борьбы с нестабильностью в стране и борьбой с терроризмом, но правозащитные организации обвинили правительство в попытке ограничить любые политические разногласия.



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Ассоциация свободы мыслей Каира сообщила, что еще до подписания закона было заблокировано более 500 сайтов. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Теперь могут быть заблокированы любые сайты, которые считаются угрозой для национальной безопасности или экономики.Президент Египта Абдуль Фаттах аль-Сиси подписал новый закон, который ужесточит контроль над интернетом, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент По новому законодательству о киберпеступности, могут быть заблокированы любые сайты, которые считаются угрозой для национальной безопасности или экономики.Любой, кто будет признан в посещении таких сайтов, может получить штраф или тюремное заключение.Власти заявляют, что такие меры необходимы для борьбы с нестабильностью в стране и борьбой с терроризмом, но правозащитные организации обвинили правительство в попытке ограничить любые политические разногласия.Ассоциация свободы мыслей Каира сообщила, что еще до подписания закона было заблокировано более 500 сайтов.



