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Раздел: Мир  
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В Египте будут штрафовать за посещение сайтов

В Египте будут штрафовать за посещение сайтов Страна приняла новое законодательство.

Теперь могут быть заблокированы любые сайты, которые считаются угрозой для национальной безопасности или экономики.
Президент Египта Абдуль Фаттах аль-Сиси подписал новый закон, который ужесточит контроль над интернетом, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

По новому законодательству о киберпеступности, могут быть заблокированы любые сайты, которые считаются угрозой для национальной безопасности или экономики.

Любой, кто будет признан в посещении таких сайтов, может получить штраф или тюремное заключение.

Власти заявляют, что такие меры необходимы для борьбы с нестабильностью в стране и борьбой с терроризмом, но правозащитные организации обвинили правительство в попытке ограничить любые политические разногласия.

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Ассоциация свободы мыслей Каира сообщила, что еще до подписания закона было заблокировано более 500 сайтов.
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 Теги: Египет, Интернет

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Сегодня, 08:51 » Автор: Евгений Шевченко
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