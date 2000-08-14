Раздел: Мир
В Египте будут штрафовать за посещение сайтов
Страна приняла новое законодательство.
Теперь могут быть заблокированы любые сайты, которые считаются угрозой для национальной безопасности или экономики.
Президент Египта Абдуль Фаттах аль-Сиси подписал новый закон, который ужесточит контроль над интернетом, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
По новому законодательству о киберпеступности, могут быть заблокированы любые сайты, которые считаются угрозой для национальной безопасности или экономики.
Любой, кто будет признан в посещении таких сайтов, может получить штраф или тюремное заключение.
Власти заявляют, что такие меры необходимы для борьбы с нестабильностью в стране и борьбой с терроризмом, но правозащитные организации обвинили правительство в попытке ограничить любые политические разногласия.
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Ассоциация свободы мыслей Каира сообщила, что еще до подписания закона было заблокировано более 500 сайтов.
Теперь могут быть заблокированы любые сайты, которые считаются угрозой для национальной безопасности или экономики.
Президент Египта Абдуль Фаттах аль-Сиси подписал новый закон, который ужесточит контроль над интернетом, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
По новому законодательству о киберпеступности, могут быть заблокированы любые сайты, которые считаются угрозой для национальной безопасности или экономики.
Любой, кто будет признан в посещении таких сайтов, может получить штраф или тюремное заключение.
Власти заявляют, что такие меры необходимы для борьбы с нестабильностью в стране и борьбой с терроризмом, но правозащитные организации обвинили правительство в попытке ограничить любые политические разногласия.
Читайте также: В Мексике произошла серия вооруженных нападений на бары
Ассоциация свободы мыслей Каира сообщила, что еще до подписания закона было заблокировано более 500 сайтов.
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