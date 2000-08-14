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Раздел: Мир  
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Наводнение во Вьетнаме унесло жизни 8 человек

Наводнение во Вьетнаме унесло жизни 8 человекЛюди погибли в районах Сон Ла, Тхань Хоа и Нге Ан.

По состоянию на вечер субботы, 18 августа, из-за наводнения во Вьетнаме погибли 8 человек, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.

Люди погибли в районах Сон Ла, Тхань Хоа и Нге Ан.

Также одного человека считают пропавшим без вести.

Много школ и офисов окружены водой и грязью высотой более 3 метра.

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Полиция, армия и волонтерские группы работают в проблемных районах для оказания помощи местным жителям.
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 Теги: Вьетнам, наводнения

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Сегодня, 10:08 » Автор: Татьяна Ларина
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