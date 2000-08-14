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Раздел: Мир  
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Трамп пояснил, зачем встречался с президентом России

Трамп пояснил, зачем встречался с президентом РоссииПереговоры с лидерами других государств могут дать положительный результат.

Президент США Дональд Трамп пояснил, зачем встречается с лидерами других государств, в том числе северокорейским диктатором Ким Чен Ыном и реализующем политику агрессии по отношению к соседним странам президентом РФ Владимиром Путиным. Соответствующее видео американский гарант традиционно разместил на своей странице в микроблоге Twitter.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.

"Многие меня спрашивают, зачем я вообще встречаюсь с лидерами других стран, зачем тратить на это время? ... На самом деле это очень важно. Если ты президент, ты должен встречаться с другими лидерами", - отмечает Трамп в своем видеообращении.

А также настаивает на том, что переговоры с лидерами других государств могут дать положительный результат.

"Тебе нечего терять, но зато ты можешь многое приобрести. Встречаться с другими лидерами - хорошо, в этом нет ничего плохого. Результаты будут только положительные, особенно если президент знает, что делает", - поясняет американский лидер.

В качестве примера такого результата он привел июньские переговоры с лидером КНДР в Сингапуре. А хельсинский саммит с президентом РФ назвал "потрясающим".

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"Вспомните, что произошло в Сингапуре, что произошло с Ким Чем Ыном и все, чего мы добились... Никаких ракет, никакого ядерного оружия и других ужасных вещей... У нас была потрясающая встреча с президентом Путиным, мы многого добились", - цитирует Трампа.
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 Теги: Трамп, Россия

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Сегодня, 18:08 » Автор: Едгар Букмирза
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