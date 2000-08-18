Раздел: Мир
В мексиканском городе разрешили интим в публичных местах
В Гвадалахаре разрешили публичный секс.
Полиция не будет задерживать любителей интимных контактов на публике, если такие действия не вызывают жалобы и претензии окружающих.
Власти мексиканского города Гвадалахара приняли закон, разрешающий занятие сексом в публичных местах, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Отмечается, что после вступления в силу этого закона полиция не сможет задерживать и штрафовать эксгибиционистов, а также людей, которые занимаются сексом на публике, в автомобилях или других местах, где их могут увидеть посторонние, если такие действия не вызывают жалобы и претензии других жителей.
По заявлениям властей, полиция должна сосредоточиться на борьбе с преступностью, а не тревожить людей, у которых, возможно, нет денег на номер в гостинице.
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Противники новой инициативы считают, что он упростит жизнь насильникам и педофилам, а сам секс в общественных местах они называют вопросом морали.
Полиция не будет задерживать любителей интимных контактов на публике, если такие действия не вызывают жалобы и претензии окружающих.
Власти мексиканского города Гвадалахара приняли закон, разрешающий занятие сексом в публичных местах, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Отмечается, что после вступления в силу этого закона полиция не сможет задерживать и штрафовать эксгибиционистов, а также людей, которые занимаются сексом на публике, в автомобилях или других местах, где их могут увидеть посторонние, если такие действия не вызывают жалобы и претензии других жителей.
По заявлениям властей, полиция должна сосредоточиться на борьбе с преступностью, а не тревожить людей, у которых, возможно, нет денег на номер в гостинице.
Читайте также: В мексиканском городе арестовали всех полицейских
Противники новой инициативы считают, что он упростит жизнь насильникам и педофилам, а сам секс в общественных местах они называют вопросом морали.
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