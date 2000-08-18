Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Житель Бельгии выиграл в лотерею более 107 миллионов евро

Житель Бельгии выиграл в лотерею более 107 миллионов евро

Похожие новости по теме

Удачливый француз дважды за год выиграл по миллиону евро в лотерею Победитель выиграл 1 млн евро в ноябре 2016 года и продолжал играть каждую неделю, пока он не выиграл второй миллион в прошлом месяце.