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Раздел: Мир  
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Житель Бельгии выиграл в лотерею более 107 миллионов евро

Житель Бельгии выиграл в лотерею более 107 миллионов евроО джекпоте мечтали многочисленные участники по всей Европе.

Житель Бельгии выиграл в лотерею EuroMillions € 107,8 млн. Об этом сообщила в среду пресс-служба бельгийского отделения EuroMillions, передает Хроника.инфо со ссылкой на Хартыя 97.

«Выигран гигантский джекпот в 107 839 228 евро, о котором мечтали многочисленные участники по всей Европе, и именно в Бельгии была зарегистрирована выигрышная комбинация», - говорится в заявлении.

Для получения главного приза лотереи нужно угадать комбинацию в 7 из 62 чисел. Стоимость одного билета составляет € 2,5, вероятность выигрыша главного приза - 1 шанс на 139,8 миллиона.

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EuroMillions имеет один из самых больших призовых фондов в мире за счет ее международного статуса. Средний размер главного приза составляет € 48 млн. EuroMillions начала розыгрыши с 2004 года, и в них принимают участие национальные лотерейные компании Франции, Великобритании, Ирландии, Австрии, Испании, Португалии, Люксембурга, Бельгии и Швейцарии.
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 Теги: Бельгия, лотерея, выигрыш

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Сегодня, 16:59 » Автор: Алена Шимко
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