Раздел: Мир
В НАТО ответили на опасения РФ
Действия НАТО являются оборонительными.
Североатлантический Альянс (НАТО) выразил несогласие с заявлением президента России Владимира Путина о том, что силы Альянса в Восточной Европе представляют угрозу для России.
Об этом сообщила в комментарии Reuters официальный представитель блока Оана Лунгеску, пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.
По ее словам, силы Альянса в Восточной Европе не сравнимы с силами, развернутыми Москвой.
"Действия НАТО являются оборонительными, пропорциональными и полностью соответствуют международным обязательствам Альянса", - заявила она.
Лунгеску заявила, что в восточноевропейских странах, которые являются членами НАТО, от организации находятся 4 тыс. военнослужащих. Они присутствуют там, "чтобы предотвратить любую возможную агрессию", добавила она, отметив, что эти части "не могут сравниться с подразделениями, развернутыми Россией". У нее, по словам Лунгеску, "против воли местных властей есть войска в Украине, в Грузии и Молдавии".
Также представитель НАТО сообщила, что Альянс не отказывается обсуждать с Москвой правила полетов военной авиации над Балтикой. Этот вопрос, по информации Лунгеску, поднимается на различных совместных военных форумах России и Североатлантического блока.
Читайте также: В НАТО ответили на угрозы Путина
Напомним, сегодня Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинисте в Сочи заявил, что Россия вынуждена реагировать на продвижение инфраструктуры НАТО к своим границам и появление возле них элементов системы противоракетной обороны США.
Североатлантический Альянс (НАТО) выразил несогласие с заявлением президента России Владимира Путина о том, что силы Альянса в Восточной Европе представляют угрозу для России.
Об этом сообщила в комментарии Reuters официальный представитель блока Оана Лунгеску, пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.
По ее словам, силы Альянса в Восточной Европе не сравнимы с силами, развернутыми Москвой.
"Действия НАТО являются оборонительными, пропорциональными и полностью соответствуют международным обязательствам Альянса", - заявила она.
Лунгеску заявила, что в восточноевропейских странах, которые являются членами НАТО, от организации находятся 4 тыс. военнослужащих. Они присутствуют там, "чтобы предотвратить любую возможную агрессию", добавила она, отметив, что эти части "не могут сравниться с подразделениями, развернутыми Россией". У нее, по словам Лунгеску, "против воли местных властей есть войска в Украине, в Грузии и Молдавии".
Также представитель НАТО сообщила, что Альянс не отказывается обсуждать с Москвой правила полетов военной авиации над Балтикой. Этот вопрос, по информации Лунгеску, поднимается на различных совместных военных форумах России и Североатлантического блока.
Читайте также: В НАТО ответили на угрозы Путина
Напомним, сегодня Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинисте в Сочи заявил, что Россия вынуждена реагировать на продвижение инфраструктуры НАТО к своим границам и появление возле них элементов системы противоракетной обороны США.
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