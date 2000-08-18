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Раздел: Мир  
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Фирменные магазины Nike закрываются из-за скандала

Фирменные магазины Nike закрываются из-за скандала Компания столкнулась с обвинениями в расизме.

Компания Nike в среду закрыла несколько магазинов в Южно-Африканской Республике за протеста общественности, вызванного расистским комментарием, который, по данным местных СМИ, был сделан человеком, имеющим отношение к компании. Об этом сообщило агентство Reuters, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

По его информации, ранее в СМИ распространилось видео, снятое на пляжном курорте: белый мужчина произносит ругательное слово, которое считается расистским термином в ЮАР. По данным СМИ, этот мужчина - муж директора по маркетингу Nike.

Компания Nike отказалась комментировать закрытие магазинов и выпустила заявление, в котором подчеркнула свою “давнюю приверженность разнообразию, инклюзивности и уважению” и указала, что мужчина на видео не является сотрудником компании.

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В январе 2018 года в ЮАР разразился скандал вокруг шведской компании H&M из-за рекламы с надписью “Самая классная обезьянка в джунглях”. Тогда магазины марки в Йоханнесбурге и Претории подверглись погромам, а руководство компании принесло публичные извинения и пообещало сделать выводы.
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 Теги: Nike, магазины

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Сегодня, 02:39 » Автор: Евгений Шевченко
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