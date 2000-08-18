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Раздел: Мир  
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Двухлетнего мальчика отучили курить, пообещав много сладостей

Двухлетнего мальчика отучили курить, пообещав много сладостейМестные власти индонезийского городка попытались отучить от курения двухлетнего мальчика.

Двухлетнего индонезийца из города Сукабуми на острове Ява, который выкуривал две пачки сигарет в день, попытались отучить от курения с помощью сладостей, передает Хроника.инфо со ссылкой на Лига.Новости.

Согласно сообщению, Рапи Ананда Памунгкас (Rapi Ananda Pamungkas) научился курить около двух месяцев назад. Он собирал окурки и просил сигареты у покупателей возле лотка своей матери на рынке. В случае отказа ребенок начинал истерику и, чтобы его успокоить, женщина стала сама покупать ему сигареты.

Когда СМИ всего мира написали о малолетнем курильщике, к его матери нагрянули местные власти, которые призвали на просьбы мальчика о сигаретах показывать фотографии людей, страдающих от болезней, вызванных пристрастием к табаку.

Кроме этого, Рапи получил за счет государства несколько ящиков печенья, молочной смеси и игрушки. Местные чиновники пообещали пополнять его запасы в течение года и намерены увлечь спортом.

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По словам матери, ребенок не курит уже два дня, а также не просит у нее сигареты и кофе. Также она говорит, что он перестал обращать внимание на окурки, брошенные на землю.
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 Теги: Индонезия, мальчик, курение, сладости

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Сегодня, 16:42 » Автор: Алена Шимко
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