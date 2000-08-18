Двухлетнего мальчика отучили курить, пообещав много сладостей

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Во Франции беременным будут платить за отказ от курения.

Ситуация в одной из китайских семей заинтересовала правоохранительные органы, медработников и социальные службы. Оказалось, что родители сами превратили двухлетнего сына в хронического алкоголика.