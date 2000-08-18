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Раздел: Мир  
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Бельгиец выиграл суд у магазина за дискриминацию мужчины перед женщиной

Бельгиец выиграл суд у магазина за дискриминацию мужчины перед женщинойНаграда представляет около полугодовой валовой заработной платы на должности, занять которую стремился мужчина.

Бельгийском магазину приказали заплатить мужчине €13 тыс. ущерба за отказ взять его на работу, потому что руководство заведения хотело взять женщину. Об этом пишет BBC, передает Хроника.инфо со ссылкой на Европейская правда.

Мужчина из Левена, недалеко от Брюсселя, подал жалобу в бельгийский институт по вопросам гендерного равенства, который выиграл его дело в суде по трудовым спорам.

Отклонив его заявку на пост менеджера, магазин одежды сказал, что "ищет коллегу-женщину".

Институт утверждает, что обычно он решает дела о дискриминации во внесудебном порядке.

Награда представляет около полугодовой валовой заработной платы на должности, занять которую стремился мужчина. Магазин также обязали выплатить один евро самому институту.

Адвокат института Полин Лекс рассказала, что в 2017 году она и ее коллеги обработали около 50 исков от мужчин и 60 женщин, касающихся дискриминации по признаку пола при найме на работу.

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Дело, по ее словам, иллюстрирует, что решения о найме "часто основаны на стереотипах, а не на реальных компетенциях людей".
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 Теги: Бельгия, магазин, суд, дикриминация

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Сегодня, 17:31 » Автор: Алена Шимко
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