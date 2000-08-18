Бельгиец выиграл суд у магазина за дискриминацию мужчины перед женщиной

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Девушки обвиняют американскую компанию в "дискриминации по половому признаку".

Профсоюз полицейских требует устранить в рядах полиции дискриминацию по половому признаку. «В полиции и других ведомствах, которые подчиняются МВД, наблюдается хорошо заметная дискриминация мужчин.