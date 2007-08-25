Раздел: Мир
Появилась статистика по количеству беженцев в ЕС
С начала года по морю в страны Европы добрались более 65 тысяч человек.
С начала нынешнего года не более 65 с половиной тысяч искателей лучшей жизни попали в Европу морским путем, что почти вдвое меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом в пятницу сообщили из штаб-квартиры Международной организации миграции, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на УкрИнформ.
«По данным МОМ и Агентства по миграции ООН, с начала 2018 до 22 августа морским путем в Европу попали 65 576 мигрантов и беженцев», - сообщили в ведомстве.
В прошлом году за этот же период показатель составлял 120 624 человека, а в 2016 году - 271 951 человек.
Основной целью их в этом году были побережья Испании - 27 577 человек, или 42% всех прибывших, это вдвое больше, чем добрались до Греции и в шесть раз больше, чем в Италии.
В Ливию, от берегов которой беженцы и мигранты в основном пытаются добраться до Европы, было возвращено 12 998 человек.
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За такой же период прошлого года число составило 340 934 человека. Число подтвержденных смертей на средиземноморском маршруте за это время - 1 546 человек.
С начала нынешнего года не более 65 с половиной тысяч искателей лучшей жизни попали в Европу морским путем, что почти вдвое меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом в пятницу сообщили из штаб-квартиры Международной организации миграции, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на УкрИнформ.
«По данным МОМ и Агентства по миграции ООН, с начала 2018 до 22 августа морским путем в Европу попали 65 576 мигрантов и беженцев», - сообщили в ведомстве.
В прошлом году за этот же период показатель составлял 120 624 человека, а в 2016 году - 271 951 человек.
Основной целью их в этом году были побережья Испании - 27 577 человек, или 42% всех прибывших, это вдвое больше, чем добрались до Греции и в шесть раз больше, чем в Италии.
В Ливию, от берегов которой беженцы и мигранты в основном пытаются добраться до Европы, было возвращено 12 998 человек.
Читайте также: Трамп принял неожиданное решение о финансовой помощи
За такой же период прошлого года число составило 340 934 человека. Число подтвержденных смертей на средиземноморском маршруте за это время - 1 546 человек.
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