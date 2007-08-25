» » Появилась статистика по количеству беженцев в ЕС
Раздел: Мир  
0

Появилась статистика по количеству беженцев в ЕС

Появилась статистика по количеству беженцев в ЕС С начала года по морю в страны Европы добрались более 65 тысяч человек.

С начала нынешнего года не более 65 с половиной тысяч искателей лучшей жизни попали в Европу морским путем, что почти вдвое меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом в пятницу сообщили из штаб-квартиры Международной организации миграции, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на УкрИнформ.

«По данным МОМ и Агентства по миграции ООН, с начала 2018 до 22 августа морским путем в Европу попали 65 576 мигрантов и беженцев», - сообщили в ведомстве.

В прошлом году за этот же период показатель составлял 120 624 человека, а в 2016 году - 271 951 человек.

Основной целью их в этом году были побережья Испании - 27 577 человек, или 42% всех прибывших, это вдвое больше, чем добрались до Греции и в шесть раз больше, чем в Италии.

В Ливию, от берегов которой беженцы и мигранты в основном пытаются добраться до Европы, было возвращено 12 998 человек.

Читайте также: Трамп принял неожиданное решение о финансовой помощи

За такой же период прошлого года число составило 340 934 человека. Число подтвержденных смертей на средиземноморском маршруте за это время - 1 546 человек.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Евросоюз, беженцы

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 08:09 » Автор: Евгений Шевченко
     196
     0

Похожие новости по теме

В Италии сообщили о рекордном числе мигрантов, прибывших в страну В Италии сообщили о рекордном числе мигрантов, прибывших в страну

В Италию в октябре прибыло рекордное количество мигрантов, достигнув более 27 тысяч человек.

В Болгарии переполнены центры для беженцев В Болгарии переполнены центры для беженцев

Количество беженцев, прибывших на территорию Болгарии с начала 2016 года, превышает 15 тысяч человек.

В ЕС подсчитали мигрантов с начала года В ЕС подсчитали мигрантов с начала года

В Евросоюз с начала года по Средиземному морю прибыли более 140 тысяч мигрантов.

С начала года в Европу прибыли уже более 700 тысяч беженцев С начала года в Европу прибыли уже более 700 тысяч беженцев

За октябрь в Европу прибыло столько же мигрантов, как за весь прошлый год.

Более 514 тысяч мигрантов прибыли в Европу Более 514 тысяч мигрантов прибыли в Европу

Агентство ООН по делам беженцев сообщило, что число мигрантов, прибывших в Европу в этом году, уже превысило 500 тысяч человек.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх