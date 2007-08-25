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Раздел: Мир  
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В ООН назвали количество женщин и детей, погибших в Йемене

В ООН назвали количество женщин и детей, погибших в Йемене Смерть мирного населения вызвана авиаударами.

В результате двух авиаударов силами коалиции, которую возглавляет Саудовская Аравия, в Йемене погибли 26 детей и четыре женщины, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Авиаудар произошел 23 августа в районе Аль-Дурайхими, что находится на юге от повстанческого города Ходейда. Женщины и дети пытались спастись от боевых действий, однако попали под обстрел. В результате погибли по меньшей мере 22 детей, а также 4 женщин.

Еще четверо детей погибли от другого авиаудара в том же районе.

В ООН заявили, что это второй случай за неделю, когда воздушная авиация коалиции, которую возглавляет Саудовская Аравия, приводит к десяткам жертв среди гражданского населения.

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ООН призывает провести независимое расследование воздушных атак, которое было направлено против гражданского населения.
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 Теги: Йемен, авиаудары

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Сегодня, 08:51 » Автор: Евгений Шевченко
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