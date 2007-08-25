В ООН назвали количество женщин и детей, погибших в Йемене

Смерть мирного населения вызвана авиаударами.



В результате двух авиаударов силами коалиции, которую возглавляет Саудовская Аравия, в Йемене погибли 26 детей и четыре женщины, сообщает



Авиаудар произошел 23 августа в районе Аль-Дурайхими, что находится на юге от повстанческого города Ходейда. Женщины и дети пытались спастись от боевых действий, однако попали под обстрел. В результате погибли по меньшей мере 22 детей, а также 4 женщин.



Еще четверо детей погибли от другого авиаудара в том же районе.



В ООН заявили, что это второй случай за неделю, когда воздушная авиация коалиции, которую возглавляет Саудовская Аравия, приводит к десяткам жертв среди гражданского населения.



Читайте также: Появилась статистика по количеству беженцев в ЕС



ООН призывает провести независимое расследование воздушных атак, которое было направлено против гражданского населения. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В результате двух авиаударов силами коалиции, которую возглавляет Саудовская Аравия, в Йемене погибли 26 детей и четыре женщины, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент Авиаудар произошел 23 августа в районе Аль-Дурайхими, что находится на юге от повстанческого города Ходейда. Женщины и дети пытались спастись от боевых действий, однако попали под обстрел. В результате погибли по меньшей мере 22 детей, а также 4 женщин.Еще четверо детей погибли от другого авиаудара в том же районе.В ООН заявили, что это второй случай за неделю, когда воздушная авиация коалиции, которую возглавляет Саудовская Аравия, приводит к десяткам жертв среди гражданского населения.ООН призывает провести независимое расследование воздушных атак, которое было направлено против гражданского населения.



