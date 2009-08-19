» » Исследователи назвали страну с самыми пьющими женщинами
Раздел: Мир  
0

Исследователи назвали страну с самыми пьющими женщинами

Исследователи назвали страну с самыми пьющими женщинамиУкраина оказалась на вершине нового антирейтинга, заняв первое место по потреблению алкоголя среди женщин.

Исследование провели учёные из Вашингтонского университета, а опубликовали в британском медицинском журнале Lancet, передает Хроника.инфо со ссылкой на point.md.

По сведениям американских специалистов, жительницы Незалежной употребляют в среднем по 4,2 единицы алкоголя в сутки. Если одна единица равняется 10 граммам чистого спирта, то выходит, что за 24 часа среднестатистическая украинка выпивает три рюмки водки, четыре бокала вина или литр пива.

А вот пальму первенства по количеству выпиваемого алкоголя среди мужчин забрала Румыния. Местные жители ежедневно выпивают примерно 8,2 алкогольной единицы.

К слову, меньше всего пьют в Пакистане, Бангладеше, Египте и Марокко. В странах Ближнего Востока также эксперты зафиксировали самую низкую смертность от алкоголя, а самую высокую - в Европе.

Читайте также: Этих актрис считают самыми красивыми женщинами ХХ века. Фото

Ранее учёные заявили, что любая доза алкоголя опасна для здоровья. Онкологи, нейробиологи и иммунологи считают, что даже традиционный бокал вина за ужином может стать причиной появления проблем с сердечно-сосудистой системой, значительно сократит продолжительность жизни и станет одной из причин преждевременной смерти.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: украина, пьянство, женщины, рейтинг

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 10:36 » Автор: Алена Шимко
     0
     0

Похожие новости по теме

Названа самая пьющая страна в мире Названа самая пьющая страна в мире

Россия заняла первое место в мире по количеству выпитого алкоголя на душу населения в год.

Названы самые «пьющие» страны мира Названы самые «пьющие» страны мира

Пальму первенства по потреблению алкоголя в Европе с 18,2 литрами на душу населения в год занимает Литва.

Стало известно, какая страна самая пьющая в мире Стало известно, какая страна самая пьющая в мире

Всемирная организация здравоохранения назвала государство-лидера по потреблению алкоголя.

Рейтинг стран любителей алкоголя Рейтинг стран любителей алкоголя

Самый пьющий народ оказался в Литве.

Испанок назвали самыми сексуальными дамами Европы Испанок назвали самыми сексуальными дамами Европы

Среди мужчин сексуальную «пальму первенства» завоевали итальянцы.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх