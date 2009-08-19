» » В Китае сгорел известный отель, 18 погибших
Раздел: Мир  
0

В Китае сгорел известный отель, 18 погибших

В Китае сгорел известный отель, 18 погибшихНа месте пожара продолжаются спасательные работы.

Пожар произошел в известном отеле с термальными источниками. Точных данных о пострадавших нет, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

В китайском городе Харбин в результате пожара в отеле погибли 18 человек. Об этом сообщает The Washington Post.

По данным издания, пожар произошел в известном отеле с термальными источниками.

Как отмечается, информации о количестве пострадавших пока нет.

Читайте также: В Китае обрушился отель с двумя тысячами людей

В настоящее время спасательные работы на месте происшествия продолжаются. Для ликвидации пожара к месту происшествия были направлены пять пожарных бригад, в работах по тушению пожара участвуют 107 пожарных. Площадь возгорания составляет около 400 квадратных метров.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Китай, отель, пожар, жертвы

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 11:51 » Автор: Алена Шимко
     155
     0

Похожие новости по теме

В Нью-Йорке вспыхнул масштабный пожар В Нью-Йорке вспыхнул масштабный пожар

В Нью-Йорке 20 спасателей пострадали во время тушения пожара

В столичном отеле Ирландии произошел крупный пожар В столичном отеле Ирландии произошел крупный пожар

Причины возгорания пока неизвестны.

В центре Берлина в пятизвездочном отеле произошел пожар В центре Берлина в пятизвездочном отеле произошел пожар

Пока данных о пострадавших нет.

В Китае горел небоскреб: много погибших и пострадавших В Китае горел небоскреб: много погибших и пострадавших

В пожаре погибли десять человек, еще пятеро доставлены в больницу.

Пожар в китайском отеле: много погибших Пожар в китайском отеле: много погибших

В городе Наньчан отель загорелся во время ремонтных работ.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх