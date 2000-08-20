Самый активный европейский вулкан снова пробудился

Похожие новости по теме

Итальянский вулкан Этна, который расположен на Сицилии, снова активизировался в субботу вечером. Об этом сообщают итальянские представители средств массовой информации. Первое извержение вулкана произошло юго-восточном кратере Этны. В результате этого над городами Таормина, Катания и Сиракузы да сих пор видны огромные облака