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Раздел: Мир  
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Самый активный европейский вулкан снова пробудился

Самый активный европейский вулкан снова пробудился Этна также является самым высоким вулканом в Европе.

Вулкан Этна выбросил столб пепла в воздух над кратером на несколько сотен метров. На данный момент информации об эвакуации жителей вблизи вулкана нет, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

На итальянском острове Сицилия вновь проснулся самый высокий и самый активный вулкан Европы – Этна.

"Национальный институт геофизики и вулканологии Италии сообщает, что вулкан, который проснулся сначала в конце июля, перешел в более активное действие в четверг вечером, выпуская реки горящей лавы на почти 150 метров вверх", - говорится в сообщении.

В пятницу, 23 августа, вулкан выбросил столб пепла в воздух над кратером на несколько сотен метров. На данный момент информации об эвакуации жителей вблизи вулкана нет.

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Этна является действующим андезито-базальтовым стратовулканом на острове Сицилия высотой по разным данным от 3326 до 3350 метров. Его высоту трудно указать точно, потому что она постоянно меняется в результате извержений и выброса шлаков. Площадь подошвы вулканической постройки составляет около 1250 квадратных километров.
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 Теги: Этна, вулкан

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Сегодня, 01:51 » Автор: Евгений Шевченко
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