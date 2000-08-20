В Иране от землетрясения погиб один человек, свыше 50 пострадали

Эпицентр землетрясения магнитудой 6,0 находился в 26 километрах к юго-востоку от Джаванруда.



В результате землетрясения в Иране погиб один человек, передает интернет-издание



По данным телеканала, при землетрясении также пострадали 58 человек.



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Ранее сообщалось, что на западе Ирана произошло землетрясение магнитудой 6,0. Эпицентр землетрясения находился в 26 километрах к юго-востоку от населенного пункта Джаванруд. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В результате землетрясения в Иране погиб один человек, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент По данным телеканала, при землетрясении также пострадали 58 человек.Ранее сообщалось, что на западе Ирана произошло землетрясение магнитудой 6,0. Эпицентр землетрясения находился в 26 километрах к юго-востоку от населенного пункта Джаванруд.



