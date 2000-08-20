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Раздел: Мир  
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В Иране от землетрясения погиб один человек, свыше 50 пострадали

В Иране от землетрясения погиб один человек, свыше 50 пострадалиЭпицентр землетрясения магнитудой 6,0 находился в 26 километрах к юго-востоку от Джаванруда.

В результате землетрясения в Иране погиб один человек, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

По данным телеканала, при землетрясении также пострадали 58 человек.

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Ранее сообщалось, что на западе Ирана произошло землетрясение магнитудой 6,0. Эпицентр землетрясения находился в 26 километрах к юго-востоку от населенного пункта Джаванруд.
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 Теги: Иран, Землетрясение

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Сегодня, 09:15 » Автор: Татьяна Ларина
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