Раздел: Мир
Во Франции спортсмен предотвратил угон самолета
В салоне лайнера находилось 200 пассажиров.
Во Франции чемпион страны по боксу предотвратил захват самолета. О данном инциденте в Facebook рассказал Арно Ромеро, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua
Случай произошел на на борту лайнера, следовавшего из Мюнхена в Париж. Один из пассажиров начал агрессивно себя вести и попытался попасть в кабину пилотов, чтобы заставить их изменить курс самолета. В это время на борту находился двукратный чемпион Франции по боксу - спортсмен марокканского происхождения Тарик Сахибеддин. Мужчина быстро свалил угонщинка и связал его.
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По прилету Сахибеддин удостоился оваций от пассажиров и экипажа, а нарушителя передали полиции в аэропорту города Руасси. Отметим, что в момент захвата в салоне лайнера находилось 200 пассажиров.
Во Франции чемпион страны по боксу предотвратил захват самолета. О данном инциденте в Facebook рассказал Арно Ромеро, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua
Случай произошел на на борту лайнера, следовавшего из Мюнхена в Париж. Один из пассажиров начал агрессивно себя вести и попытался попасть в кабину пилотов, чтобы заставить их изменить курс самолета. В это время на борту находился двукратный чемпион Франции по боксу - спортсмен марокканского происхождения Тарик Сахибеддин. Мужчина быстро свалил угонщинка и связал его.
Читайте также: КГБ Беларуси предотвратил угон самолета
По прилету Сахибеддин удостоился оваций от пассажиров и экипажа, а нарушителя передали полиции в аэропорту города Руасси. Отметим, что в момент захвата в салоне лайнера находилось 200 пассажиров.
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