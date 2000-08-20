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Во Франции спортсмен предотвратил угон самолета

Во Франции спортсмен предотвратил угон самолета В салоне лайнера находилось 200 пассажиров.

Во Франции чемпион страны по боксу предотвратил захват самолета. О данном инциденте в Facebook рассказал Арно Ромеро, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua

Случай произошел на на борту лайнера, следовавшего из Мюнхена в Париж. Один из пассажиров начал агрессивно себя вести и попытался попасть в кабину пилотов, чтобы заставить их изменить курс самолета. В это время на борту находился двукратный чемпион Франции по боксу - спортсмен марокканского происхождения Тарик Сахибеддин. Мужчина быстро свалил угонщинка и связал его.

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По прилету Сахибеддин удостоился оваций от пассажиров и экипажа, а нарушителя передали полиции в аэропорту города Руасси. Отметим, что в момент захвата в салоне лайнера находилось 200 пассажиров.
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 Теги: Франция, самолет

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Сегодня, 14:17 » Автор: Татьяна Ларина
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