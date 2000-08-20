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Раздел: Мир  
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Масштабный пожар в Цюрихе: нарушено движение транспорта

Масштабный пожар в Цюрихе: нарушено движение транспортаВо время пожара было слышно два взрыва

В крупнейшем городе Швейцарии Цюрихе из-за пожара, который произошел вблизи центрального железнодорожного вокзала, нарушилось движение транспорта. Об этом передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна

Отмечается, что пожар вспыхнул в здании, которое находится через дорогу от центрального железнодорожного вокзала утром в субботу, большая часть здания из-за пожара под угрозой обвала.

В издании сообщили, что во время пожара в здание, где в последние месяцы велись строительные работы, было слышно два взрыва.

"Площадь перед железнодорожным вокзалом и части прилегающих улиц были закрыты, поэтому движение транспорта было нарушено", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что причина пожара пока не установлена. Полиция и прокуроры не обнаружили доказательств совершения любого преступления.
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 Теги: Цюрих, пожар

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Сегодня, 16:01 » Автор: Татьяна Ларина
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