Раздел: Мир
Масштабный пожар в Цюрихе: нарушено движение транспорта
Во время пожара было слышно два взрыва
В крупнейшем городе Швейцарии Цюрихе из-за пожара, который произошел вблизи центрального железнодорожного вокзала, нарушилось движение транспорта. Об этом передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
Отмечается, что пожар вспыхнул в здании, которое находится через дорогу от центрального железнодорожного вокзала утром в субботу, большая часть здания из-за пожара под угрозой обвала.
В издании сообщили, что во время пожара в здание, где в последние месяцы велись строительные работы, было слышно два взрыва.
"Площадь перед железнодорожным вокзалом и части прилегающих улиц были закрыты, поэтому движение транспорта было нарушено", - говорится в сообщении.
Читайте также: Пожар в центре Киева: перекрыто движение
Отмечается, что причина пожара пока не установлена. Полиция и прокуроры не обнаружили доказательств совершения любого преступления.
В крупнейшем городе Швейцарии Цюрихе из-за пожара, который произошел вблизи центрального железнодорожного вокзала, нарушилось движение транспорта. Об этом передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
Отмечается, что пожар вспыхнул в здании, которое находится через дорогу от центрального железнодорожного вокзала утром в субботу, большая часть здания из-за пожара под угрозой обвала.
В издании сообщили, что во время пожара в здание, где в последние месяцы велись строительные работы, было слышно два взрыва.
"Площадь перед железнодорожным вокзалом и части прилегающих улиц были закрыты, поэтому движение транспорта было нарушено", - говорится в сообщении.
Читайте также: Пожар в центре Киева: перекрыто движение
Отмечается, что причина пожара пока не установлена. Полиция и прокуроры не обнаружили доказательств совершения любого преступления.
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