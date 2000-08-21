Раздел: Мир
На фестивале в США стреляли в людей
По данным СМИ, в Джексонвилле погибли как минимум четыре человека.
Неизвестный открыл огонь в торговом центре города Джексонвилл (штат Флорида, США) во время трансляции турнира по компьютерной игре Madden NFL 19. В офисе местного шерифа сообщили о нескольких жертвах, а также о том, что подозреваемый ликвидирован. При этом полиция еще не установила его личность и не знает, были ли у него сообщники, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ZN.ua.
По данным местного издания погибли как минимум четыре человека. The Sun сообщает об 11 пострадавших.
На место происшествия прибыли бойцы спецподразделения SWAT, которые прочесывают здание этаж за этажом. Полицейские уже обнаружили множество свидетелей, которые спрятались, когда услышали выстрелы.
По словам очевидцев, неизвестный открыл огонь в игровом баре GLHF Game Bar непосредственно во время трансляции соревнования на платформе Twitch.tv. По данным LA Times, стрельбу устроил один участников турнира после проигрыша в матче в игре-симуляторе американского футбола.
Напомним, что в мае в учебном заведении города Санта-Фе штата Техас один из учеников открыл стрельбу, в результате которой погибли десять человек. Еще десять человек получили ранения. Обвинение в убийстве предъявили 17-летнему Димитриосу Пагуртису. Его арестовали без права на освобождение под залог и обвинили в совершении преступления, которое наказывается смертной казнью.
Читайте также: Сенатор Джон Маккейн умер от рака в США
Парень ранее не имел проблем с законом. Однако в свое время он привлек внимание окружающих из-за надписи на футболке - "Рожденный убивать".
Неизвестный открыл огонь в торговом центре города Джексонвилл (штат Флорида, США) во время трансляции турнира по компьютерной игре Madden NFL 19. В офисе местного шерифа сообщили о нескольких жертвах, а также о том, что подозреваемый ликвидирован. При этом полиция еще не установила его личность и не знает, были ли у него сообщники, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ZN.ua.
По данным местного издания погибли как минимум четыре человека. The Sun сообщает об 11 пострадавших.
На место происшествия прибыли бойцы спецподразделения SWAT, которые прочесывают здание этаж за этажом. Полицейские уже обнаружили множество свидетелей, которые спрятались, когда услышали выстрелы.
По словам очевидцев, неизвестный открыл огонь в игровом баре GLHF Game Bar непосредственно во время трансляции соревнования на платформе Twitch.tv. По данным LA Times, стрельбу устроил один участников турнира после проигрыша в матче в игре-симуляторе американского футбола.
Напомним, что в мае в учебном заведении города Санта-Фе штата Техас один из учеников открыл стрельбу, в результате которой погибли десять человек. Еще десять человек получили ранения. Обвинение в убийстве предъявили 17-летнему Димитриосу Пагуртису. Его арестовали без права на освобождение под залог и обвинили в совершении преступления, которое наказывается смертной казнью.
Читайте также: Сенатор Джон Маккейн умер от рака в США
Парень ранее не имел проблем с законом. Однако в свое время он привлек внимание окружающих из-за надписи на футболке - "Рожденный убивать".
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