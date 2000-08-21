Раздел: Мир
Официальный Берлин изменит отношение к США
Германия внедряет новую концепцию.
Берлин намерен воспользоваться годом Германии в США, который стартует 3 октября, как площадкой для внедрения новой внешнеполитической стратегии, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Пришло время переоценить наше трансатлантическое партнерство, взглянуть на него трезвым критическим взглядом, причем не лишенным самокритики", – сказал он в Берлине на двухдневном празднике, посвященном началу года Германии в США.
Маас подчеркнул, что переоценку этих отношений немцы хотят проводить в непрерывном диалоге с американскими партнерами.
Представленная министром за несколько дней до этого концепция предполагает новую политику ФРГ в отношении Соединенных Штатов. Согласно ей, только совместными усилиями страны Европы смогут противостоять политике президента США Дональда Трампа и стать глобальным игроком, поэтому предлагается продолжать укреплять институты Евросоюза.
В частности, в вопросах безопасности рассчитывать на собственные силы и постепенно создавать единую оборонную систему ЕС. Третьим пунктом указывается развитие политической автономности Евросоюза в случаях, когда США отказываются продолжать сотрудничество – как в ситуации с атомной сделкой с Ираном.
Далее предлагается искать новых союзников, "делающих ставку на совместную работу и соблюдение правил", таких как Япония, Канада, Южная Корея, параллельно развивая гражданский диалог с жителями США в рамках богатого событиями года германской культуры.
Годом Германии в США предусмотрено более тысячи мероприятий в сферах культуры, искусства, науки и экономики во всех штатах Америки – для ФРГ это рекордно большое число. На эту внешнеполитическую инициативу Берлин выделил около 20 млн евро.
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Ранее глава МИД Германии заявил о новых отношениях между Европой и США. Хайко Маас считает, что Европа больше не может полагаться на Вашингтон в той же степени, как это было раньше.
Берлин намерен воспользоваться годом Германии в США, который стартует 3 октября, как площадкой для внедрения новой внешнеполитической стратегии, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Пришло время переоценить наше трансатлантическое партнерство, взглянуть на него трезвым критическим взглядом, причем не лишенным самокритики", – сказал он в Берлине на двухдневном празднике, посвященном началу года Германии в США.
Маас подчеркнул, что переоценку этих отношений немцы хотят проводить в непрерывном диалоге с американскими партнерами.
Представленная министром за несколько дней до этого концепция предполагает новую политику ФРГ в отношении Соединенных Штатов. Согласно ей, только совместными усилиями страны Европы смогут противостоять политике президента США Дональда Трампа и стать глобальным игроком, поэтому предлагается продолжать укреплять институты Евросоюза.
В частности, в вопросах безопасности рассчитывать на собственные силы и постепенно создавать единую оборонную систему ЕС. Третьим пунктом указывается развитие политической автономности Евросоюза в случаях, когда США отказываются продолжать сотрудничество – как в ситуации с атомной сделкой с Ираном.
Далее предлагается искать новых союзников, "делающих ставку на совместную работу и соблюдение правил", таких как Япония, Канада, Южная Корея, параллельно развивая гражданский диалог с жителями США в рамках богатого событиями года германской культуры.
Годом Германии в США предусмотрено более тысячи мероприятий в сферах культуры, искусства, науки и экономики во всех штатах Америки – для ФРГ это рекордно большое число. На эту внешнеполитическую инициативу Берлин выделил около 20 млн евро.
Читайте также: На фестивале в США стреляли в людей
Ранее глава МИД Германии заявил о новых отношениях между Европой и США. Хайко Маас считает, что Европа больше не может полагаться на Вашингтон в той же степени, как это было раньше.
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