» » Официальный Берлин изменит отношение к США
Раздел: Мир  
0

Официальный Берлин изменит отношение к США

Официальный Берлин изменит отношение к США Германия внедряет новую концепцию.

Берлин намерен воспользоваться годом Германии в США, который стартует 3 октября, как площадкой для внедрения новой внешнеполитической стратегии, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

"Пришло время переоценить наше трансатлантическое партнерство, взглянуть на него трезвым критическим взглядом, причем не лишенным самокритики", – сказал он в Берлине на двухдневном празднике, посвященном началу года Германии в США.

Маас подчеркнул, что переоценку этих отношений немцы хотят проводить в непрерывном диалоге с американскими партнерами.

Представленная министром за несколько дней до этого концепция предполагает новую политику ФРГ в отношении Соединенных Штатов. Согласно ей, только совместными усилиями страны Европы смогут противостоять политике президента США Дональда Трампа и стать глобальным игроком, поэтому предлагается продолжать укреплять институты Евросоюза.

В частности, в вопросах безопасности рассчитывать на собственные силы и постепенно создавать единую оборонную систему ЕС. Третьим пунктом указывается развитие политической автономности Евросоюза в случаях, когда США отказываются продолжать сотрудничество – как в ситуации с атомной сделкой с Ираном.

Далее предлагается искать новых союзников, "делающих ставку на совместную работу и соблюдение правил", таких как Япония, Канада, Южная Корея, параллельно развивая гражданский диалог с жителями США в рамках богатого событиями года германской культуры.

Годом Германии в США предусмотрено более тысячи мероприятий в сферах культуры, искусства, науки и экономики во всех штатах Америки – для ФРГ это рекордно большое число. На эту внешнеполитическую инициативу Берлин выделил около 20 млн евро.

Читайте также: На фестивале в США стреляли в людей

Ранее глава МИД Германии заявил о новых отношениях между Европой и США. Хайко Маас считает, что Европа больше не может полагаться на Вашингтон в той же степени, как это было раньше.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Берлин, США

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 03:14 » Автор: Евгений Шевченко
     191
     0

Похожие новости по теме

Европа не позволит Трампу себя запугать - МИД Германии Европа не позволит Трампу себя запугать - МИД Германии

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас заявил, что Европа не позволит себя запугать президенту США Дональду Трампу в вопросе импортных таможеных пошлин.

Молчание между США и РФ по Украине недопустимо - МИД Германии Молчание между США и РФ по Украине недопустимо - МИД Германии

Хайко Маас призвал США и РФ к дипломатическому сближению после встречи президентов двух стран США и РФ в Хельсинки.

В Германии задумались о создании Соединенных Штатов Европы В Германии задумались о создании Соединенных Штатов Европы

Такую идею поддерживает Зигмар Габриэль, глава МИД Германии.

Президент Турции выдвинул громкое обвинение в адрес Германии Президент Турции выдвинул громкое обвинение в адрес Германии

Эрдоган заявил, что Берлин поддерживает террористов.

Германия отказалась приютить Сноудена Германия отказалась приютить Сноудена

Глава Министерства внутренних дел Германии Ханс-Петер Фридрих высказал мнение, что ФРГ не должна предоставлять убежище бывшему сотруднику центрального разведывательного управления США Эдварду Сноудену. По его мнению, Соуден не является объектом преследования по политическим мотивам. Вопрос о возможности предоставления бывшему

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх