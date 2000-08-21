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Раздел: Мир  
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Названо новое число погибших в результате стрельбы во Флориде

Названо новое число погибших в результате стрельбы во ФлоридеВ результате стрельбы во время киберсостязаний в комплексе Jacksonville Landing в Джексонвилле погибли два человека.
Шериф американского Джексонвилла Майк Уильямс сообщил, что информация о гибели четверых человек в результате стрельбы во время киберсостязаний в комплексе Jacksonville Landing оказалась недостоверной, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

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"По уточненным данным, сотрудники полиции обнаружили на месте ЧП тела трех человек. Один из них был подозреваемый, покончивший с собой. Таким образом, жертвами стрельбы стали двое, еще 11 получили огнестрельные ранения, причем, двое из них самостоятельно доехали до больницы", – рассказал шериф.
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 Теги: Флорида, кибертурнир, стельба, погибшие

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Сегодня, 09:08 » Автор: Алена Шимко
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