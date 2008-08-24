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В новом американском истребителе выявили серьезную уязвимость
F-35 Lightning II уязвим к ударам молний.
Истребитель пятого поколения F-35 Lightning II "боится" молний. В Lockheed Martin заявили, что часть проблем уже устранена, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
В новейшем истребителе-бомбардировщике F-35 Lightning II, который кроме США имеется только у Турции и Израиля, выявили довольно серьезную уязвимость. Как сообщает The War Zone, она состоит в том, что при заправке в полевых условиях истребители нуждаются в дополнительной защите от попадания молний.
Молния для самолета крайне опасна - она может как вывести из строя часть систем, так и вообще привести к падению. В частности, из-за молнии на F-35 из строя может выйти система ALIS, отвечающая за мониторинг состояния всех узлов, агрегатов и электронного оборудования истребителя и формирование рекомендаций по ремонту и обслуживанию самолета.
Планер современных самолетов исполнен из металла, а их корпус представляет собой своего рода клетку Фарадея - поэтому для них молнии не являются проблемами. Более того, некоторые самолеты дополнительно оснащаются электростатическими разрядниками, основной задачей которых является снятие статического электричества с планера в полете и сброс его в атмосферу. При попадании молнии они дополнительно помогают заряду стекать с планера.
Планер же истребителя F-35 в значительной степени выполнен из композиционных материалов, свойств которых недостаточно для обеспечения пассивной защиты от молний, а разрядниками истребители не оснащали. По этой причине в начале августа текущего года Морская пехота США заказала партию из 14 молниеотводов, которые будут устанавливаться на полевых аэродромах недалеко от истребителей F-35B с вертикальными взлетом и посадкой. Эти переносные молниеотводы, обозначаемые PLP-38-MOD, могут устоять при скорости ветра до 54 метров в секунду без необходимости дополнительной фиксации.
Специалисты, проводившие проверку самолетов, обнаружили, что из-за электромагнитного поля, возникающего в момент удара молнии, может неправильно работать или выходить из строя бортовое радиоэлектронное оборудование самолетов.
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Кроме того, попадание молнии могло привести к возгоранию топлива в топливных баках. Это могло происходить из-за неверной работы бортовой системы генерации инертных газов, отвечающей за наполнение освобождающихся объемов топливных баков инертными газами и поддержание в них низкого уровня кислорода. В грозоопасных зонах с постоянно меняющимся атмосферным давлением система сбоила.
Впрочем, по данным американской компании Lockheed Martin, часть этих проблем уже устранена. Над остальными проблемами ведется работа.
Истребитель пятого поколения F-35 Lightning II "боится" молний. В Lockheed Martin заявили, что часть проблем уже устранена, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
В новейшем истребителе-бомбардировщике F-35 Lightning II, который кроме США имеется только у Турции и Израиля, выявили довольно серьезную уязвимость. Как сообщает The War Zone, она состоит в том, что при заправке в полевых условиях истребители нуждаются в дополнительной защите от попадания молний.
Молния для самолета крайне опасна - она может как вывести из строя часть систем, так и вообще привести к падению. В частности, из-за молнии на F-35 из строя может выйти система ALIS, отвечающая за мониторинг состояния всех узлов, агрегатов и электронного оборудования истребителя и формирование рекомендаций по ремонту и обслуживанию самолета.
Планер современных самолетов исполнен из металла, а их корпус представляет собой своего рода клетку Фарадея - поэтому для них молнии не являются проблемами. Более того, некоторые самолеты дополнительно оснащаются электростатическими разрядниками, основной задачей которых является снятие статического электричества с планера в полете и сброс его в атмосферу. При попадании молнии они дополнительно помогают заряду стекать с планера.
Планер же истребителя F-35 в значительной степени выполнен из композиционных материалов, свойств которых недостаточно для обеспечения пассивной защиты от молний, а разрядниками истребители не оснащали. По этой причине в начале августа текущего года Морская пехота США заказала партию из 14 молниеотводов, которые будут устанавливаться на полевых аэродромах недалеко от истребителей F-35B с вертикальными взлетом и посадкой. Эти переносные молниеотводы, обозначаемые PLP-38-MOD, могут устоять при скорости ветра до 54 метров в секунду без необходимости дополнительной фиксации.
Специалисты, проводившие проверку самолетов, обнаружили, что из-за электромагнитного поля, возникающего в момент удара молнии, может неправильно работать или выходить из строя бортовое радиоэлектронное оборудование самолетов.
Читайте также: Эксперты выявили уязвимость в браузере Microsoft
Кроме того, попадание молнии могло привести к возгоранию топлива в топливных баках. Это могло происходить из-за неверной работы бортовой системы генерации инертных газов, отвечающей за наполнение освобождающихся объемов топливных баков инертными газами и поддержание в них низкого уровня кислорода. В грозоопасных зонах с постоянно меняющимся атмосферным давлением система сбоила.
Впрочем, по данным американской компании Lockheed Martin, часть этих проблем уже устранена. Над остальными проблемами ведется работа.
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