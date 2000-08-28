» » Именем Джона Маккейна назвали новую премию
Раздел: Мир  
0

Именем Джона Маккейна назвали новую премию

Именем Джона Маккейна назвали новую премию Американский сенатор умер от рака.

Мюнхенская конференция по безопасности учредила премию имени американского сенатора Джона Маккейна, который скончался в возрасте 81 года. Об этом сообщил пресс-секретарь организации Йоханнес Шмид, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

"Конференция приняла решение учредить ежегодную премию имени Джона Маккейна в память о нашем близком друге и давнем компаньоне", − отмечается в заявлении.

По словам представителя конференции, претендентами на получение премии станут авторы диссертационных работ разных научных уровней на темы, "особенно близкие сердцу Джона Маккейна".

В частности, речь идет вопросах трансатлантических отношений, парламентского контроля над вооруженными силами и моральной ответственности западных стран.

Впервые награда будет представлена 15 февраля 2019 года. Лауреата премии определит жюри во главе с председателем конференции Вольфгангом Ишингером.

Читайте также: В Греции мигранты заблокировали национальную трассу

Мюнхенская конференция была основана в 1963 году как заседание представителей стран-членов НАТО. Сейчас это международный дискуссионный форум, собирающий политиков, дипломатов, военных, бизнесменов, научных и общественных деятелей из более чем 40 стран мира.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Джон Маккейн, премия

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 00:19 » Автор: Евгений Шевченко
     87
     0

Похожие новости по теме

Место Маккейна в Сенате США может занять его вдова - СМИ Место Маккейна в Сенате США может занять его вдова - СМИ

До похорон было решено не делить место Джона Маккейна в Сенате, но уже известно, кто на него претендует.

Трамп не будет приглашен на похороны сенатора Джона Маккейна Трамп не будет приглашен на похороны сенатора Джона Маккейна

Джон Маккейн скончался 25 августа.

Трамп не планирует посещение церемонии прощания с Маккейном Трамп не планирует посещение церемонии прощания с Маккейном

Трампа не будет на церемонии прощания с Маккейном

Названо место, где похоронят Джона Маккейна Названо место, где похоронят Джона Маккейна

Маккейна похоронят в Аннаполисе

Американский сенатор Джон Маккейн перенес еще одну операцию Американский сенатор Джон Маккейн перенес еще одну операцию

Ранее у него был обнаружен рак.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх