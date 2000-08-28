Раздел: Мир
Именем Джона Маккейна назвали новую премию
Американский сенатор умер от рака.
Мюнхенская конференция по безопасности учредила премию имени американского сенатора Джона Маккейна, который скончался в возрасте 81 года. Об этом сообщил пресс-секретарь организации Йоханнес Шмид, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Конференция приняла решение учредить ежегодную премию имени Джона Маккейна в память о нашем близком друге и давнем компаньоне", − отмечается в заявлении.
По словам представителя конференции, претендентами на получение премии станут авторы диссертационных работ разных научных уровней на темы, "особенно близкие сердцу Джона Маккейна".
В частности, речь идет вопросах трансатлантических отношений, парламентского контроля над вооруженными силами и моральной ответственности западных стран.
Впервые награда будет представлена 15 февраля 2019 года. Лауреата премии определит жюри во главе с председателем конференции Вольфгангом Ишингером.
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Мюнхенская конференция была основана в 1963 году как заседание представителей стран-членов НАТО. Сейчас это международный дискуссионный форум, собирающий политиков, дипломатов, военных, бизнесменов, научных и общественных деятелей из более чем 40 стран мира.
Мюнхенская конференция по безопасности учредила премию имени американского сенатора Джона Маккейна, который скончался в возрасте 81 года. Об этом сообщил пресс-секретарь организации Йоханнес Шмид, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"Конференция приняла решение учредить ежегодную премию имени Джона Маккейна в память о нашем близком друге и давнем компаньоне", − отмечается в заявлении.
По словам представителя конференции, претендентами на получение премии станут авторы диссертационных работ разных научных уровней на темы, "особенно близкие сердцу Джона Маккейна".
В частности, речь идет вопросах трансатлантических отношений, парламентского контроля над вооруженными силами и моральной ответственности западных стран.
Впервые награда будет представлена 15 февраля 2019 года. Лауреата премии определит жюри во главе с председателем конференции Вольфгангом Ишингером.
Читайте также: В Греции мигранты заблокировали национальную трассу
Мюнхенская конференция была основана в 1963 году как заседание представителей стран-членов НАТО. Сейчас это международный дискуссионный форум, собирающий политиков, дипломатов, военных, бизнесменов, научных и общественных деятелей из более чем 40 стран мира.
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