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Раздел: Мир  
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Около берегов Сирии появились российские корабли

Около берегов Сирии появились российские корабли В состав группировки входит десять единиц техники.

Минобороны РФ разворачивает в Средиземном море самую мощную группировку боевых кораблей за всё время участия России в сирийском конфликте, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Отмечается, что в ее состав входит десять кораблей (еще несколько на подходе), большинство из которых оснащены крылатыми ракетами Калибр, а также две подводные лодки.

В настоящее время в Средиземном море находятся корабли Северного, Балтийского и Черноморского флотов, а также Каспийской флотилии.

По мнению военных экспертов, группировка выведена в море для поддержки наступления сирийской армии в провинции Идлиб.

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Ранее в Минобороны РФ заявили, что США стягивают силы к Сирии для нанесения ракетного удара. В Пентагоне опровергли эту информацию, назвав ее пропагандой.
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 Теги: Сирия, корабли

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Сегодня, 05:59 » Автор: Евгений Шевченко
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