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Раздел: Мир  
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Лондонские полицейские задержали на карнавале 373 человека

Лондонские полицейские задержали на карнавале 373 человекаВ британской столице проходил крупнейший в Европе фестиваль.

В Лондоне во время ежегодного карнавала в Ноттинг-Хилл полицейские задержали 373 человека. Об этом сообщает пресс-служба полиции Лондона, передает Хроника.инфо со ссылкой на Лига.Новости.

По словам сотрудника лондонской полиции Дэйва Маскера, на выходных, за время карнавала было изъято 36 образцов оружия.

Он отметил, что для безопасности участников были установлены ограждения с металлодетекторами. На карнавале работали около семи тысяч правоохранителей и 30 получили ранения.

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Карнавал в Ноттинг-Хилл ежегодно проводится с 1966 года. Основными участниками мероприятия являются представители Карибского региона, проживающие в Великобритании.
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 Теги: Лондон, карнавал, арест

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Сегодня, 09:32 » Автор: Алена Шимко
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