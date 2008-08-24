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Лондонские полицейские задержали на карнавале 373 человека
В британской столице проходил крупнейший в Европе фестиваль.
В Лондоне во время ежегодного карнавала в Ноттинг-Хилл полицейские задержали 373 человека. Об этом сообщает пресс-служба полиции Лондона, передает Хроника.инфо со ссылкой на Лига.Новости.
По словам сотрудника лондонской полиции Дэйва Маскера, на выходных, за время карнавала было изъято 36 образцов оружия.
Он отметил, что для безопасности участников были установлены ограждения с металлодетекторами. На карнавале работали около семи тысяч правоохранителей и 30 получили ранения.
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Карнавал в Ноттинг-Хилл ежегодно проводится с 1966 года. Основными участниками мероприятия являются представители Карибского региона, проживающие в Великобритании.
В Лондоне во время ежегодного карнавала в Ноттинг-Хилл полицейские задержали 373 человека. Об этом сообщает пресс-служба полиции Лондона, передает Хроника.инфо со ссылкой на Лига.Новости.
По словам сотрудника лондонской полиции Дэйва Маскера, на выходных, за время карнавала было изъято 36 образцов оружия.
Он отметил, что для безопасности участников были установлены ограждения с металлодетекторами. На карнавале работали около семи тысяч правоохранителей и 30 получили ранения.
Читайте также: Зрелищные костюмы на карнавале в Санта Крус де Тенерифе. Фото
Карнавал в Ноттинг-Хилл ежегодно проводится с 1966 года. Основными участниками мероприятия являются представители Карибского региона, проживающие в Великобритании.
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