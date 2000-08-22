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Жительница Польши погибла под колесами электрички во время экзамена по ПДД

Жительница Польши погибла под колесами электрички во время экзамена по ПДДКогда девушка сдавала экзамен по вождению, ее автомобиль застрял на переезде.

Электричка на скорости протаранила транспортное средство, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

В Польше 18-летняя Анжелика К. погибла во время экзамена по ПДД, попав под электричку. Об этом во вторник, 28 августа, пишет Daily Star.

Трагедия произошла на железнодорожных путях. Девушка сдавала экзамен по вождению, но внезапно ее автомобиль застрял на переезде.

Во время приближения поезда Анжелика застряла именно на поднятых барьерах. До последнего момента она пыталась сдвинуть машину с места, но не успела. Электричка на скорости протаранила авто и протащила несколько десятков метров.

По словам свидетелей трагедии, 68-летний инструктор по вождению выбежал из авто, а девушка осталась внутри пристегнута.

"Девочка вывалилась на пути, сильный удар пришелся в голову... Она вся была в крови. Я попросил у инструктора достать мне аптечку, но он не мог ее найти. Пока мы пытались спасти девушку, он стоял в стороне, а потом просто сбежал!" - рассказал свидетель.

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Девушка скончалась в больнице.
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 Теги: Польша, вождение, экзамен, электричка, смерть

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Сегодня, 15:47 » Автор: Алена Шимко
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