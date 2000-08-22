Раздел: Мир
Поляк публично оскорбил украинцев из-за их национальности
Мужчине предъявили обвинение, однако он был освобожден после внесения залога.
Гражданин Польши публично оскорбил двух граждан Украины по поводу их национальной принадлежности, а также ударил одного из них, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
В городе Ленкница в заведении общественного питания гражданин Польши напал на украинцев из-за их национальности. Об этом во вторник, 28 августа, сообщает Польское радио со ссылкой на пресс-секретаря Уездной комендатуры полиции в Жарах Аннету Берестецкую.
Инцидент случился несколько дней назад.
Правоохранители установили, что 37-летний мужчина публично и без причины нецензурно выразился в отношении двух граждан Украины из-за их национальной принадлежности. Кроме этого, он ударил одного из них по голове, а также нанес другие ушибы.
Также сообщается, что мужчина повредил бытовую технику в заведении общественного питания. Во время инцидента задержанный был пьян.
Читайте также: В Польше избили украинцев на национальной почве. Видео
Мужчине предъявили обвинение, однако он был освобожден после внесения залога.
Гражданин Польши публично оскорбил двух граждан Украины по поводу их национальной принадлежности, а также ударил одного из них, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
В городе Ленкница в заведении общественного питания гражданин Польши напал на украинцев из-за их национальности. Об этом во вторник, 28 августа, сообщает Польское радио со ссылкой на пресс-секретаря Уездной комендатуры полиции в Жарах Аннету Берестецкую.
Инцидент случился несколько дней назад.
Правоохранители установили, что 37-летний мужчина публично и без причины нецензурно выразился в отношении двух граждан Украины из-за их национальной принадлежности. Кроме этого, он ударил одного из них по голове, а также нанес другие ушибы.
Также сообщается, что мужчина повредил бытовую технику в заведении общественного питания. Во время инцидента задержанный был пьян.
Читайте также: В Польше избили украинцев на национальной почве. Видео
Мужчине предъявили обвинение, однако он был освобожден после внесения залога.
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