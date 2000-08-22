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Раздел: Мир  
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Поляк публично оскорбил украинцев из-за их национальности

Поляк публично оскорбил украинцев из-за их национальностиМужчине предъявили обвинение, однако он был освобожден после внесения залога.

Гражданин Польши публично оскорбил двух граждан Украины по поводу их национальной принадлежности, а также ударил одного из них, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

В городе Ленкница в заведении общественного питания гражданин Польши напал на украинцев из-за их национальности. Об этом во вторник, 28 августа, сообщает Польское радио со ссылкой на пресс-секретаря Уездной комендатуры полиции в Жарах Аннету Берестецкую.

Инцидент случился несколько дней назад.

Правоохранители установили, что 37-летний мужчина публично и без причины нецензурно выразился в отношении двух граждан Украины из-за их национальной принадлежности. Кроме этого, он ударил одного из них по голове, а также нанес другие ушибы.

Также сообщается, что мужчина повредил бытовую технику в заведении общественного питания. Во время инцидента задержанный был пьян.

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Мужчине предъявили обвинение, однако он был освобожден после внесения залога.
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 Теги: Польша, украинцы, оскорбление, национальность

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Сегодня, 17:26 » Автор: Алена Шимко
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