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Раздел: Мир  
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Беженцы стали причиной ввода чрезвычайного положения в Перу

Беженцы стали причиной ввода чрезвычайного положения в Перу Люди пребывают в Перу из Венесуэлы.

Власти Перу ввели режим чрезвычайного положения в ряде регионов страны из-за притока мигрантов из Венесуэлы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Режим ЧП был введен в провинциях Сарумбилья и Тумбес. В правительстве Перу считают, что увеличение числа мигрантов в этих районах страны неизбежно отразится на здравоохранении.

Жители Венесуэлы тысячами бегут из страны из-за тяжелой экономической ситуации. Они просят убежища в Бразилии, Эквадоре, Перу и других странах.

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По некоторым подсчетам, число экономических беженцев из Венесуэлы уже достигло миллиона человека.
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 Теги: Перу, чрезвычайное положение

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Сегодня, 00:09 » Автор: Евгений Шевченко
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