Раздел: Мир
Сбегал со свиданий "по-английски": американца осудили за любовную аферу
Теперь ему грозит до 13 лет лишения свободы.
Житель Калифорнии 45-летний Пол Гонсалез около двух лет приглашал женщин на свидания в рестораны, где после трапезы под благородным предлогом покидал заведения «по-английски» - не попрощавшись и не заплатив, передает Хроника.инфо со ссылкой на Я и Закон.
Однако полиции удалось арестовать мужчину. Теперь ему грозит до 13 лет лишения свободы.
Одна из пострадавших рассказала, что они договорились о встрече в ресторане. Там кавалер заказал себе салат с креветками и дорогой стейк филе-миньон, запив это двумя чашками кофе. После этого он вдруг завел разговор про свою больную тетушку и отлучился.
Через 10 минут обманутая женщина поняла, что Пол уже не вернется. Ей пришлось оплатить ужин, который обошелся в 130 долларов.
Мужчина приглашал на такие свидания женщин с апреля 2016 года по май 2018-го. За это время он отужинал в ресторанах на сумму, равную почти одной тысяче долларов.
Обманутые американки жаловались на него телеканалам, из-за этого некоторые работники ресторанов запомнили Гонсалеза в лицо и отказывались обслуживать его, когда видели в своём заведении.
Читайте также: В Киеве мошенник провернул дерзкую аферу
Арестовать мужчину удалось в конце августа. Его узнал менеджер заведения. Так, американцу предъявили обвинение в вымогательстве и хищении в особо крупных размерах.
Житель Калифорнии 45-летний Пол Гонсалез около двух лет приглашал женщин на свидания в рестораны, где после трапезы под благородным предлогом покидал заведения «по-английски» - не попрощавшись и не заплатив, передает Хроника.инфо со ссылкой на Я и Закон.
Однако полиции удалось арестовать мужчину. Теперь ему грозит до 13 лет лишения свободы.
Одна из пострадавших рассказала, что они договорились о встрече в ресторане. Там кавалер заказал себе салат с креветками и дорогой стейк филе-миньон, запив это двумя чашками кофе. После этого он вдруг завел разговор про свою больную тетушку и отлучился.
Через 10 минут обманутая женщина поняла, что Пол уже не вернется. Ей пришлось оплатить ужин, который обошелся в 130 долларов.
Мужчина приглашал на такие свидания женщин с апреля 2016 года по май 2018-го. За это время он отужинал в ресторанах на сумму, равную почти одной тысяче долларов.
Обманутые американки жаловались на него телеканалам, из-за этого некоторые работники ресторанов запомнили Гонсалеза в лицо и отказывались обслуживать его, когда видели в своём заведении.
Читайте также: В Киеве мошенник провернул дерзкую аферу
Арестовать мужчину удалось в конце августа. Его узнал менеджер заведения. Так, американцу предъявили обвинение в вымогательстве и хищении в особо крупных размерах.
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