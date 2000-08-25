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Раздел: Мир  
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Сбегал со свиданий "по-английски": американца осудили за любовную аферу

Сбегал со свиданий "по-английски": американца осудили за любовную аферу Теперь ему грозит до 13 лет лишения свободы.

Житель Калифорнии 45-летний Пол Гонсалез около двух лет приглашал женщин на свидания в рестораны, где после трапезы под благородным предлогом покидал заведения «по-английски» - не попрощавшись и не заплатив, передает Хроника.инфо со ссылкой на Я и Закон.

Однако полиции удалось арестовать мужчину. Теперь ему грозит до 13 лет лишения свободы.

Одна из пострадавших рассказала, что они договорились о встрече в ресторане. Там кавалер заказал себе салат с креветками и дорогой стейк филе-миньон, запив это двумя чашками кофе. После этого он вдруг завел разговор про свою больную тетушку и отлучился.

Через 10 минут обманутая женщина поняла, что Пол уже не вернется. Ей пришлось оплатить ужин, который обошелся в 130 долларов.

Мужчина приглашал на такие свидания женщин с апреля 2016 года по май 2018-го. За это время он отужинал в ресторанах на сумму, равную почти одной тысяче долларов.

Обманутые американки жаловались на него телеканалам, из-за этого некоторые работники ресторанов запомнили Гонсалеза в лицо и отказывались обслуживать его, когда видели в своём заведении.

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Арестовать мужчину удалось в конце августа. Его узнал менеджер заведения. Так, американцу предъявили обвинение в вымогательстве и хищении в особо крупных размерах.
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 Теги: США, свидания, афера

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Сегодня, 16:49 » Автор: Алена Шимко
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