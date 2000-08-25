Сбегал со свиданий "по-английски": американца осудили за любовную аферу

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Мужчину из штата Огайон, которого обвиняют в изнасиловании и удержании против их воли трёх жёнщин, приговорят к пожизненному заключению без права на помиловании. Такое решение является следствием договорённости прокуроров относительно признания вины. Правоохранителям удалось арестовать Ариэля Кастро после того, как из его дома