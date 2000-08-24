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Раздел: Мир  
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США пожаловались на Россию в ВТО

США пожаловались на Россию в ВТО Иск подан из-за введенных пошлин.

США направили во Всемирную торговую организацию запрос на проведение консультаций с Россией по поводу пошлин на импорт американских товаров, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на daily.com.ua.

Это первый шаг в процедуре подачи иска в рамках организации. Теперь у России есть 60 дней для урегулирования спора, после чего Вашингтон может потребовать от ВТО сформировать группу для вынесения решения.

По мнению США, Россия нарушила два правила ВТО: во-первых, ее пошлины применяются только к товарам из США и не распространяются на другие страны, а во-вторых, российские ставки выше максимально допустимых в ВТО.

В марте президент США Дональд Трамп объявил о решении ввести экспортные пошлины на поставки алюминия и стали. Исключение было сделано для Канады, Мексики и ЕС, чтобы провести переговоры. Но закончить их в установленный срок - до 1 июня - не удалось. В итоге министр торговли США Уилбур Росс объявил, что с 1 июня новые пошлины распространяются на все страны.

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22 мая Россия заявила ВТО, что ущерб России от торговых ограничений оценивается в 537,6 млн долларов. По правилам ВТО, именно в пределах этой сумму РФ и может ввести ответные меры. Остальную часть компенсирующих мер Россия сможет ввести либо по прошествии трех лет с начала действия дополнительных пошлин в США, либо после решения ВТО о несоответствии американских мер правилам организации.
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 Теги: США, Россия, ВТО

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Сегодня, 08:16 » Автор: Евгений Шевченко
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