Раздел: Мир
Макрон хочет "перезагрузить" отношения с Россией
Европа долгое время полагалась на защиту США.
Президент Франции Эмманюэль Макрон предложил Евросоюзу модернизировать отношения с Российской Федерацией. Он сказал об этом в ходе пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинисте, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua.
Кроме того, Макрон выступил за построение "стратегических отношений" с Турцией и другими соседями, в том числе в вопросах обороны.
Эмманюэль Макрон отметил, что Европа долгое время полагалась на защиту США, и, пока НАТО сохраняет важную роль, Евросоюзу стоит укреплять свои собственные оборонные возможности.
"В наших интересах - стратегические отношения Евросоюза как с Турцией, так и с Россией, которые приносят стабильность на длительное время, а также больше силы и согласованности", - цитируют Макрона.
Однако он подчеркнул, что речь не о том, чтобы забыть несколько последних лет, что было бы неправильно, однако сотрудничать более тесно. По словам Макрона, отношения с Россией требуют "обновления".
Читайте также: Макрон прокомментировал отношения с РФ
"По таким вопросам, как кибербезопасность, оборонная сфера, стратегические отношения, мы могли бы выстроить рамки новых отношений между Евросоюзом и Россией, которые согласовывались бы с курсом ЕС. Стабильность во всем регионе в наших интересах", - отметил президент Франции.
Президент Франции Эмманюэль Макрон предложил Евросоюзу модернизировать отношения с Российской Федерацией. Он сказал об этом в ходе пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинисте, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua.
Кроме того, Макрон выступил за построение "стратегических отношений" с Турцией и другими соседями, в том числе в вопросах обороны.
Эмманюэль Макрон отметил, что Европа долгое время полагалась на защиту США, и, пока НАТО сохраняет важную роль, Евросоюзу стоит укреплять свои собственные оборонные возможности.
"В наших интересах - стратегические отношения Евросоюза как с Турцией, так и с Россией, которые приносят стабильность на длительное время, а также больше силы и согласованности", - цитируют Макрона.
Однако он подчеркнул, что речь не о том, чтобы забыть несколько последних лет, что было бы неправильно, однако сотрудничать более тесно. По словам Макрона, отношения с Россией требуют "обновления".
Читайте также: Макрон прокомментировал отношения с РФ
"По таким вопросам, как кибербезопасность, оборонная сфера, стратегические отношения, мы могли бы выстроить рамки новых отношений между Евросоюзом и Россией, которые согласовывались бы с курсом ЕС. Стабильность во всем регионе в наших интересах", - отметил президент Франции.
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