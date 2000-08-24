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Раздел: Мир  
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Макрон хочет "перезагрузить" отношения с Россией

Макрон хочет "перезагрузить" отношения с РоссиейЕвропа долгое время полагалась на защиту США.

Президент Франции Эмманюэль Макрон предложил Евросоюзу модернизировать отношения с Российской Федерацией. Он сказал об этом в ходе пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинисте, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua.

Кроме того, Макрон выступил за построение "стратегических отношений" с Турцией и другими соседями, в том числе в вопросах обороны.

Эмманюэль Макрон отметил, что Европа долгое время полагалась на защиту США, и, пока НАТО сохраняет важную роль, Евросоюзу стоит укреплять свои собственные оборонные возможности.

"В наших интересах - стратегические отношения Евросоюза как с Турцией, так и с Россией, которые приносят стабильность на длительное время, а также больше силы и согласованности", - цитируют Макрона.

Однако он подчеркнул, что речь не о том, чтобы забыть несколько последних лет, что было бы неправильно, однако сотрудничать более тесно. По словам Макрона, отношения с Россией требуют "обновления".

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"По таким вопросам, как кибербезопасность, оборонная сфера, стратегические отношения, мы могли бы выстроить рамки новых отношений между Евросоюзом и Россией, которые согласовывались бы с курсом ЕС. Стабильность во всем регионе в наших интересах", - отметил президент Франции.
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 Теги: Макрон, Россия, отношения

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Сегодня, 19:34 » Автор: Едгар Букмирза
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