» » В школе Сан-Франциско произошла стрельба
Раздел: Мир  
0

В школе Сан-Франциско произошла стрельба

В школе Сан-Франциско произошла стрельбаПо данным источника СМИ, кто-то из учащихся пронес оружие в школу и случайно выстрелил во время занятий

В четверг в результате стрельбы в школе Сан-Франциско (штат Калифорния, США) один человек получил ранения. Об этом в Twitter сообщила городская полиция, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 112.ua

"Один человек получил в ходе инцидента ранения, не угрожающие жизни", - говорится в сообщении. Полицейские задержали трех человек и изъяли одно огнестрельное оружия. Подробностей инцидента правоохранительные органы не приводят.

Как информирует телеканал ABC, ссылаясь на свои источники, кто-то из учащихся пронес оружие в школу и случайно выстрелил во время занятий.

Читайте также: США: в школе произошла стрельба

Полиция отметила, что инцидент исчерпан, угрозы для учащихся в настоящий момент нет.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Сан-Франциско, школа

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 06:37 » Автор: Татьяна Ларина
     90
     0

Похожие новости по теме

В американской школе снова стреляли В американской школе снова стреляли

В результате стрельбы ранения получили 2 человека

Стрельба в школе США: полиция раскрыла подробности Стрельба в школе США: полиция раскрыла подробности

В результате стрельбы погибла женщина.

Много пострадавших: в США вновь произошла стрельба в школе Много пострадавших: в США вновь произошла стрельба в школе

Точное количество пострадавших пока не сообщается.

США: в школе произошла стрельба США: в школе произошла стрельба

Без пострадавших не обошлось.

Стрельба в американской школе: есть жертвы Стрельба в американской школе: есть жертвы

Один из двух стрелявших мертв.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх