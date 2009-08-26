Раздел: Мир
Известный архитектор бесплатно создаст новый мост в Генуе
Итальянский архитектор Ренцо Пьяно уверен, что ему удастся свести “прекрасный мост” на месте конструкции, которая обвалилась 14 августа.
Об этом сообщает архитектурное издание Dezeen, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
Пьяно, который родился и вырос в Генуе, уже встретился с губернатором области Лигурия, чтобы обсудить внешний вид нового моста. Архитектор рассчитывает, что новый мост будет напоминать людям о жертвах трагедии и в то же время служить хорошим въездом в город.
“Мосты - это символ, они не должны разрушаться. Когда мост падает, растут стены. Я не только о физическом, но и о метафорическое восприятие. Стены плохие, мы не должны их строить, в отличие от мостов, которые устанавливают связь”, - пояснил Пьяно.
По словам министра транспорта Италии Данило Тонинелли, финансирование восстановления моста должна взять на себя обслуживающая автодорожную сеть Италии частная компания Autostrade per l’Italia. Ренцо Пьяно - автор Центра Помпиду в Париже и лондонского небоскреба The Shard - в 2013 году был назначен пожизненным сенатором Италии. Архитектор активно участвует в восстановлении пострадавших от природных катаклизмов объектов: в частности, он занимался реконструкцией городов в центральной части страны, частично разрушенных после землетрясения.
Читайте также: В Италии после обрушения в Генуе закрыли еще один мост Моранди
Напоминаем, что недавно работы по ликвидации последствий аварии автомобильного моста в Генуе были приостановлены на 24 часа из-за прогнозируемого ухудшения погодных условий. Также спасатели заявили, что шансов найти кого-то еще - практически нет. В результате катастрофы - погибли 43 человека.
Об этом сообщает архитектурное издание Dezeen, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
Пьяно, который родился и вырос в Генуе, уже встретился с губернатором области Лигурия, чтобы обсудить внешний вид нового моста. Архитектор рассчитывает, что новый мост будет напоминать людям о жертвах трагедии и в то же время служить хорошим въездом в город.
“Мосты - это символ, они не должны разрушаться. Когда мост падает, растут стены. Я не только о физическом, но и о метафорическое восприятие. Стены плохие, мы не должны их строить, в отличие от мостов, которые устанавливают связь”, - пояснил Пьяно.
По словам министра транспорта Италии Данило Тонинелли, финансирование восстановления моста должна взять на себя обслуживающая автодорожную сеть Италии частная компания Autostrade per l’Italia. Ренцо Пьяно - автор Центра Помпиду в Париже и лондонского небоскреба The Shard - в 2013 году был назначен пожизненным сенатором Италии. Архитектор активно участвует в восстановлении пострадавших от природных катаклизмов объектов: в частности, он занимался реконструкцией городов в центральной части страны, частично разрушенных после землетрясения.
Читайте также: В Италии после обрушения в Генуе закрыли еще один мост Моранди
Напоминаем, что недавно работы по ликвидации последствий аварии автомобильного моста в Генуе были приостановлены на 24 часа из-за прогнозируемого ухудшения погодных условий. Также спасатели заявили, что шансов найти кого-то еще - практически нет. В результате катастрофы - погибли 43 человека.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
177
0
Также советуем посмотреть
- Забавные комиксы на тему "До и после 30 лет"
- Провинившийся щенок хаски покорил Сеть своей "мимишностью"
- Угадай страну: вспыхнувшее авто тушили пивом
- Забавные малыши, которые развеселят любого своим поведением
- Убийца Tesla: в Сети смеются над российским авто "Иж"
- В зоне ООС снизилось количество атак врага, потерь нет
- Встречаем осень: свежие анекдоты для позитива
- В "ДНР" назначили нового временного главу
- Потешные причины считать самоедов самыми очаровательными собаками
- В Донецке начались массовые задержания - СМИ
- Уморительные фотки людей, не готовых «выкладываться» на работе
- В Умани появится консульство Израиля
- Прикольные фотки питомцев, способных на выразительные эмоции
- В Донецке перекрыли въезд и выезд
- Смешные казусы, которые могли случиться лишь в дешевых отелях
- Черкассы частично остались без света
- Забавные питомцы, которые не могут жить без внимания
- На Донбассе в школах ищут взрывчатку
- Мода по-мелитопольски: эти подружки прославились на всю Украину
- Инвестиции: ненастоящая «зрада»
- Сеть повеселили «мучения» мамы-панды с шаловливым малышом
- Донбасс: мира не будет
- Россия перебросила на Донбасс «Грады», – разведка
- Мэр Лондона в бикини «полетает» над городом
- Выборы пройдут без «кандидата надежды»
- ВСУ получили сертификаты на противотанковые ракетные комплексы
- Украинский депутат развеселил странным выбором наряда
- Вакарчук може стати «чорним лебедем» політики
- Пес-«вегетарианец» опозорил хозяйку в прямом эфире
- Альтернативы Порошенко на сегодня нет
Оставьте свой комментарий