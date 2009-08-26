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Раздел: Мир  
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Известный архитектор бесплатно создаст новый мост в Генуе

Известный архитектор бесплатно создаст новый мост в ГенуеИтальянский архитектор Ренцо Пьяно уверен, что ему удастся свести “прекрасный мост” на месте конструкции, которая обвалилась 14 августа.

Об этом сообщает архитектурное издание Dezeen, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

Пьяно, который родился и вырос в Генуе, уже встретился с губернатором области Лигурия, чтобы обсудить внешний вид нового моста. Архитектор рассчитывает, что новый мост будет напоминать людям о жертвах трагедии и в то же время служить хорошим въездом в город.

“Мосты - это символ, они не должны разрушаться. Когда мост падает, растут стены. Я не только о физическом, но и о метафорическое восприятие. Стены плохие, мы не должны их строить, в отличие от мостов, которые устанавливают связь”, - пояснил Пьяно.

По словам министра транспорта Италии Данило Тонинелли, финансирование восстановления моста должна взять на себя обслуживающая автодорожную сеть Италии частная компания Autostrade per l’Italia. Ренцо Пьяно - автор Центра Помпиду в Париже и лондонского небоскреба The Shard - в 2013 году был назначен пожизненным сенатором Италии. Архитектор активно участвует в восстановлении пострадавших от природных катаклизмов объектов: в частности, он занимался реконструкцией городов в центральной части страны, частично разрушенных после землетрясения.

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Напоминаем, что недавно работы по ликвидации последствий аварии автомобильного моста в Генуе были приостановлены на 24 часа из-за прогнозируемого ухудшения погодных условий. Также спасатели заявили, что шансов найти кого-то еще - практически нет. В результате катастрофы - погибли 43 человека.
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 Теги: Генуя, Ренцо Пьяно, мост, проект

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Сегодня, 13:20 » Автор: Алена Шимко
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