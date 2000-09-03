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Раздел: Мир  
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Премьер-министр Армении снова встретится с Путиным

Премьер-министр Армении снова встретится с Путиным Никол Пашинян собирается в Россию.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что в ближайшее время он посетит Москву, где проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.

«Уверен, что многочисленные вопросы повестки наших отношений мы детально обсудим и найдем решения многих проблем. Конечно, не хочу утверждать, что все возможные проблемы найдут решения, но я уверен и заверяю, что наше сотрудничество продолжается естественным образом в нормальном русле», - сказал Пашинян, отвечая на вопросы граждан в прямом эфире на своей странице в Facebook.

Премьер также отметил, что это будет его третья встреча с российским лидером, а нынешнее положение армяно-российских отношений премьер назвал рабочим процессом, который протекает естественным путем,

«Мы продолжаем наше общение на различных уровнях», - добавил он.

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Первая встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента России Владимира Путина состоялась в Сочи 14-го мая, вторая - 13-го июня, на этот раз в Москве, где стороны подтвердили особый характер отношений Москвы и Еревана.
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 Теги: Пашинян, Путин

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Сегодня, 01:51 » Автор: Евгений Шевченко
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