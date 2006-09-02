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Раздел: Мир  
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Сотни заключенных сбежали из ливийской тюрьмы

Сотни заключенных сбежали из ливийской тюрьмы Общее количество сбежавших узников составило около 400.

В воскресенье, 2 сентября, после беспорядков в тюрьме на южной окраине ливийской столицы Триполи сбежали около 400 заключенных, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

По данным полиции, тюремные надзиратели не смогли помешать поднявшим бунт заключенным, поскольку опасались за собственные жизни.

Беспорядки начались после того, как заключенные узнали, что рядом с тюрьмой идет столкновение между конкурентными вооруженными группировками.

Отмечается, что большинство задержанных в тюрьме были осуждены за обычные криминальные преступления или поддержку бывшего руководителя страны Муаммара Каддафи, свергнутого в 2011 году.

Ранее заседающее в Триполи правительство национального согласия Ливии объявило режим чрезвычайного положения в столице и ее окрестностях из-за непрекращающихся боестолкновений.

Столкновения с применением ракет между противоборствующими группами продолжаются в ливийской столице с 27 августа. По последним данным министерства здравоохранения страны, в результате стычек погибли 39 человек. По информации ведомства, большинство погибших - мирные жители.

Единственный аэропорт ливийской столицы 31 августа приостановил работу.

Гражданская война в Ливии продолжается более 7 лет. Она началась вскоре после свержения диктатора Муаммара Каддафи в 2011 году, правившего Ливией фактически более 40 лет.

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Вооруженные группировки контролируют обширные части территории страны. При этом признанное международным сообществом временное правительство страны имеет ограниченное влияние.
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 Теги: Ливия, побег

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Сегодня, 08:09 » Автор: Евгений Шевченко
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