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Президент Филиппин извинился за нецензурное оскорбление Обамы

Президент Филиппин извинился за нецензурное оскорбление ОбамыОбама критиковал радикальные методы борьбы с наркоторговлей, инициированные Дутерте.

Президент Филиппин Родриго Дутерте извинился за то, что два года назад назвал экс-президента США Барака Обаму "сукиным сыном". Об этом сообщает газета Philippine Star, передает Хроника.инфо со ссылкой на Гордон.

"Господин Обама, я приношу извинения за свои слова. Знайте, что это была просто болтовня. Мы очень хорошо усвоили наши уроки", – заявил Дутерте. Он добавил, что имеет привычку использовать нецензурную брань, когда теряет самообладание. Дутерте отметил, что простил Обаме его критику борьбы властей Филиппин с наркоторговцами.

С момента прихода Дутерте к власти полицейскими в стране были убиты более 4000 наркоторговцев.

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В сентябре 2016 года президент США отменил встречу с Дутерте после того, как последний оскорбил своего главного союзника в борьбе с наркобизнесом на Филиппинах – Дутерте назвал Обаму "сукиным сыном" в ответ на заявление президента США о желании поднять вопрос о нарушении прав человека на Филиппинах.
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 Теги: Обама, Дутерте, оскорбление, извинения

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Сегодня, 11:45 » Автор: Алена Шимко
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