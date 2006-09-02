Раздел: Мир
Президент Филиппин извинился за нецензурное оскорбление Обамы
Обама критиковал радикальные методы борьбы с наркоторговлей, инициированные Дутерте.
Президент Филиппин Родриго Дутерте извинился за то, что два года назад назвал экс-президента США Барака Обаму "сукиным сыном". Об этом сообщает газета Philippine Star, передает Хроника.инфо со ссылкой на Гордон.
"Господин Обама, я приношу извинения за свои слова. Знайте, что это была просто болтовня. Мы очень хорошо усвоили наши уроки", – заявил Дутерте. Он добавил, что имеет привычку использовать нецензурную брань, когда теряет самообладание. Дутерте отметил, что простил Обаме его критику борьбы властей Филиппин с наркоторговцами.
С момента прихода Дутерте к власти полицейскими в стране были убиты более 4000 наркоторговцев.
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В сентябре 2016 года президент США отменил встречу с Дутерте после того, как последний оскорбил своего главного союзника в борьбе с наркобизнесом на Филиппинах – Дутерте назвал Обаму "сукиным сыном" в ответ на заявление президента США о желании поднять вопрос о нарушении прав человека на Филиппинах.
Президент Филиппин Родриго Дутерте извинился за то, что два года назад назвал экс-президента США Барака Обаму "сукиным сыном". Об этом сообщает газета Philippine Star, передает Хроника.инфо со ссылкой на Гордон.
"Господин Обама, я приношу извинения за свои слова. Знайте, что это была просто болтовня. Мы очень хорошо усвоили наши уроки", – заявил Дутерте. Он добавил, что имеет привычку использовать нецензурную брань, когда теряет самообладание. Дутерте отметил, что простил Обаме его критику борьбы властей Филиппин с наркоторговцами.
С момента прихода Дутерте к власти полицейскими в стране были убиты более 4000 наркоторговцев.
Читайте также: Президент Филиппин публично извинился за богохульство
В сентябре 2016 года президент США отменил встречу с Дутерте после того, как последний оскорбил своего главного союзника в борьбе с наркобизнесом на Филиппинах – Дутерте назвал Обаму "сукиным сыном" в ответ на заявление президента США о желании поднять вопрос о нарушении прав человека на Филиппинах.
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