Представители ООН прокомментировали повышение смертности мигрантов

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Похожие новости по теме

Италия намерена закрыть порты из-за мигрантов Итальянское правительство угрожает закрыть порты и конфисковать спасательные суда, так как не может справиться с тем количеством мигрантов, которые прибывают.

В ЕС подсчитали мигрантов с начала года В Евросоюз с начала года по Средиземному морю прибыли более 140 тысяч мигрантов.