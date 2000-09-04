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Раздел: Мир  
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Представители ООН прокомментировали повышение смертности мигрантов

Представители ООН прокомментировали повышение смертности мигрантов Мигранты все чаще умирают по пути в Европу.

«Пересечение Средиземного моря стало более смертоносной задачей, чем когда-либо», - под таким заголовком вышло в понедельник, 3 сентября, сообщение о новом докладе Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев на сайте организации, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24news.

По данным организации, с начала 2018 года уровень смертности мигрантов, пересекающих море в попытках попасть в Европу, вырос почти в два с половиной раза по сравнению с прошлогодним аналогичным периодом.

Согласно сведениям ООН, с начала 2018 года (январь–июль) более 1600 человек погибли или пропали без вести, пытаясь попасть в Европу по морю. «В то время, как число беженцев, прибывающих в Европу упало на 41% (по сравнению с соответствующим периодом 2017 года - RFI), уровень смертности значительно вырос», - говорится в докладе ООН, который вышел под названием «Вояж отчаяния».

В документе утверждается, что если в 2017 году погибал один человек из 42, переправлявшихся в Европу по Средиземному морю, то в 2018-м - один из 18.

«Этот доклад в очередной раз подтверждает, что средиземноморский путь является одним из самых опасных в мире», - заявила Паскаль Моро, глава европейского бюро Управления Верховного комиссара (УВКБ) ООН по делам беженцев.

«Учитывая (значительное) снижение числа людей, отправляющихся к европейским берегам, вопрос теперь состоит не в том, сможет ли Европа справиться с их приемом, а в том, сможет ли она найти в себе гуманность для спасения жизней», - подчеркнула госпожа Моро.

УВКБ ООН призвало власти ЕС разработать общие правила по спасению и приему мигрантов, прибывающих через Средиземное море, увеличить программы по переселению и отменить препятствия для воссоединения семей беженцев.

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Напомним, в последние три месяца вопрос приема мигрантов приобрел особую остроту в ходе политических дискуссий внутри Евросоюза на фоне прихода к власти в Италии правых популистов и «миграционного» конфликта внутри властной коалиции в Германии. «Знаковой» стала июньская история судна «Аквариус» с 630 мигрантами на борту, которое восемь дней не могло получить разрешение на то, чтобы высадить людей в одном из портов Европы.
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 Теги: ООН, мигранты

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Сегодня, 01:03 » Автор: Евгений Шевченко
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