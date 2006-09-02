» » Умерла актриса из сериала "Доктор Кто"
Раздел: Мир  
0

Умерла актриса из сериала "Доктор Кто"

Умерла актриса из сериала "Доктор Кто"Британская актриса скончалась на 75-м году жизни.

Британская актриса Жаклин Пирс, что снималась в ряде культовых научно-фантастических сериалов, умерла на 75-м году жизни. Об этом в понедельник сообщила газета The Sun, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

По словам друга актрисы Джона Эйнсуорта, две недели назад у Жаклин диагностировали рак легких, она предпочла провести последние дни своей жизни дома.

Пирс была выпускницей Королевской академии драматического искусства, где училась актерскому мастерству вместе с Энтони Хопкинсом и Джоном Хертом.

Читайте также: В американской больнице умерла известная актриса

Она играла в фильмах ужасов и комедиях, а также в таких сериалах, как “Доктор Кто” и “Семерка Блейка”.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Доктор Кто, актриса, смерть, Жаклин Пирс

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 09:29 » Автор: Алена Шимко
     37
     0

Похожие новости по теме

В Грузии при загадочных обстоятельствах погибла известная актриса В Грузии при загадочных обстоятельствах погибла известная актриса

Лика Кавжарадзе умерла в возрасте 58 лет.

В Японии умерла первая в мире женщина, которая покорила Эверест В Японии умерла первая в мире женщина, которая покорила Эверест

Альпинистка скончалась в возрасте 77 лет после продолжительной борьбы с раком

В Китае умерла старейшая жительница Земли В Китае умерла старейшая жительница Земли

Старейшая жительница планеты, китаянка Фу Суцин скончалась на 120-м году жизни.

На 92 году жизни скончалась королева Румынии Анна На 92 году жизни скончалась королева Румынии Анна

Смерть настигла ее в эмиграции в Швейцарии, но похороны пройдут в Румынии.

Умерла британская долгожительница в возрасте 113 лет Умерла британская долгожительница в возрасте 113 лет

Глэдис Хупер умерла в возрасте 113 лет.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх