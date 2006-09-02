Раздел: Мир
Умерла актриса из сериала "Доктор Кто"
Британская актриса скончалась на 75-м году жизни.
Британская актриса Жаклин Пирс, что снималась в ряде культовых научно-фантастических сериалов, умерла на 75-м году жизни. Об этом в понедельник сообщила газета The Sun, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
По словам друга актрисы Джона Эйнсуорта, две недели назад у Жаклин диагностировали рак легких, она предпочла провести последние дни своей жизни дома.
Пирс была выпускницей Королевской академии драматического искусства, где училась актерскому мастерству вместе с Энтони Хопкинсом и Джоном Хертом.
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Она играла в фильмах ужасов и комедиях, а также в таких сериалах, как “Доктор Кто” и “Семерка Блейка”.
Британская актриса Жаклин Пирс, что снималась в ряде культовых научно-фантастических сериалов, умерла на 75-м году жизни. Об этом в понедельник сообщила газета The Sun, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
По словам друга актрисы Джона Эйнсуорта, две недели назад у Жаклин диагностировали рак легких, она предпочла провести последние дни своей жизни дома.
Пирс была выпускницей Королевской академии драматического искусства, где училась актерскому мастерству вместе с Энтони Хопкинсом и Джоном Хертом.
Читайте также: В американской больнице умерла известная актриса
Она играла в фильмах ужасов и комедиях, а также в таких сериалах, как “Доктор Кто” и “Семерка Блейка”.
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