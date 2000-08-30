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Раздел: Мир  
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В Японии зафиксировали первую смерть от радиации АЭС на Фукусиме

В Японии зафиксировали первую смерть от радиации АЭС на ФукусимеПогибший сотрудник работал на Фукусиме после аварии в 2011 году дважды.

Япония признала первый случай смерти от радиации среди сотрудников атомной электростанции Фукусима-1, авария на которой произошла семь лет назад в результате землетрясения и цунами, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

Как сообщает Reuters со ссылкой на сообщение профильного министртва Японии, семье умершего выплатят компенсацию.

Имя сотрудника не разглашается. Отмечается, что сотрудник АЭС работал на Фукусиме дважды после катастрофы. В феврале 2016 года у него диагностировали рак легких.

Напомним, авария на Фукусиме произошла в 2011 году в результате сильнейшего в истории Японии землетрясения и последовавшего за ним цунами. Из строя вышли внешние средства электроснабжения и резервные дизельные генераторы, что стало причиной неработоспособности всех систем нормального и аварийного охлаждения и привело к расплавлению активной зоны реакторов на энергоблоках 1, 2 и 3 в первые дни развития аварии.

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Cуд возложил ответственность за ядерную катастрофу в Фукусиме на власти страны и компанию-оператора АЭС Tepco.
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 Теги: Япония, АЭС, Фукусима, радиация, смерть

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Сегодня, 16:33 » Автор: Алена Шимко
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