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Раздел: Мир  
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В Саудовской Аравии разбился военный вертолет

В Саудовской Аравии разбился военный вертолетПогиб американский пилот.

Инцидент произошел в аэропорту Хашм аль-Ан в Эр-Рияде. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на telegraf.

Вертолет типа AH-6 потерпел крушение в ходе плановых военно-воздушных учений в районе столицы Саудовской Аравии, Эр-Рияда: погиб американский пилот Пол Риди.

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Получил ранения лейтенант ВВС Саудовской Аравии Хейсем бин Абдульазиз аль-Шейх. Его состояние стабильное. Причины инцидента выясняются.
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 Теги: Саудовская Аравия, вертолет, крушение самолета

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Сегодня, 22:14 » Автор: Едгар Букмирза
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