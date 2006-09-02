Раздел: Мир
В Саудовской Аравии разбился военный вертолет
Погиб американский пилот.
Инцидент произошел в аэропорту Хашм аль-Ан в Эр-Рияде. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на telegraf.
Вертолет типа AH-6 потерпел крушение в ходе плановых военно-воздушных учений в районе столицы Саудовской Аравии, Эр-Рияда: погиб американский пилот Пол Риди.
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Получил ранения лейтенант ВВС Саудовской Аравии Хейсем бин Абдульазиз аль-Шейх. Его состояние стабильное. Причины инцидента выясняются.
Инцидент произошел в аэропорту Хашм аль-Ан в Эр-Рияде. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на telegraf.
Вертолет типа AH-6 потерпел крушение в ходе плановых военно-воздушных учений в районе столицы Саудовской Аравии, Эр-Рияда: погиб американский пилот Пол Риди.
Читайте также: В Саудовской Аравии в авиакатастрофе погиб принц
Получил ранения лейтенант ВВС Саудовской Аравии Хейсем бин Абдульазиз аль-Шейх. Его состояние стабильное. Причины инцидента выясняются.
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